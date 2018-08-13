Пассажирский самолет приземлился на поле у Штефан-Водэ

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Небольшой пассажирский самолет с четырьмя пассажирами на борту приземлился накануне вечером в поле у Штефан-Водэ.
Как передает unimedia.info, самолет модели "SOKATA" в 19.45 взлетел с взлетно-посадочной полосы винного завода "Et Cetera", который находится на краю села Крокмаз.
В 20.00 бортовая панель самолета показала техническую неисправность, поэтому пилоту пришлось приземлиться в поле на краю села Фештилица, в районе Штефан-Водэ.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
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