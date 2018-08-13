Средства фонда на оплату медуслуг в 2017-м не полностью израсходованы

Согласно опубликованному отчету об исполнении фондов ОМС, в 2017 году средства из основного фонда на оплату текущих медицинских услуг не были полностью израсходованы. Образовавшийся «профицит» составил свыше 7 млн леев.

НКМС объясняет исполнение основного фонда ниже запланированных значений «недостаточным использованием МСУ денежных средств, предназначенных на покрытие расходов по вовлечению врачей-резидентов в оказание медицинских услуг, и невалидированию некоторых оказанных медицинских услуг», с одной стороны. А также тем, что компания не заключила контракты по оказанию медицинских услуг с центром здоровья, дружественного молодежи, относящегося к МТА Буюкань, и коммунитарными центрами психического здоровья из ЦЗ Фэлешть и ЦЗ Штефан Водэ «в связи с тем, что в 2017 году они не были открыты, как было запланировано». Всего в бюджет основного фонда в прошлом году было направлено свыше 6 млрд леев. Расходы основного фонда в 2017 г., по сравнению с предыдущим годом, были увеличены на 11%, передает logos.press.md.

Примерно такие же темпы роста взносов ОМС регистрирует ГНС. По сравнению с 2016 годом, поступления страховых взносов ОМС выросли на 12,3%, вследствие увеличения фонда оплаты труда в целом по стране. В 2017 г. данные взносы поступили в сумме свыше 3,5 млрд леев, что составляет наибольший удельный вес (56,6%) в общих доходах ОМС.

«Доходность» ОМС растет. Превышение годовых значений по разделу «Прочие доходы» было отмечено по всем составляющим. Так, по штрафам и санкцям превышение составило 61,1% (1 221,7 тыс. леев), по процентам на остатки денежных средств – 57,6% (1 513,6 тыс. леев), по прочим накоплениям – 11,7% (817,1 тыс. леев). По сравнению с 2016 годом, всего по разделу «Прочие доходы» был отмечен рост на около 4 млн леев, или на 34,8%.

Помимо штрафных санкций с плательщиков взносов, в фонды ОМС поступают и средства, «взыскиваемые с медико-санитарных учреждений за финансовые нарушения по использованию финансовых средств в целях, не связанных с выполнением Единой программы, а также их исполнения с нарушением действующих законодательных и нормативных актов - неаргументированная выдача рецептов на компенсируемые медикаменты и необоснованные направления на госпитализацию – 7 817,1 тыс. леев».

Количество застрахованных лиц в системе ОМС на конец прошлого года составило около 2 609 тыс. человек. Из них свыше 53 тыс. - это лица, застраховавшиеся в индивидуальном порядке. Уровень вовлечения постоянного населения в систему достиг 86,9%.