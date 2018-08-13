Пенсионеры, на выход!

Минтруд России предложил ввести уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста.

Минтруд РФ разработал план смягчения социальных последствий пенсионной реформы. Для граждан предпенсионного возраста могут повысить пособие по безработице. Минтруд предлагает обязать компании оплачивать ежегодную диспансеризацию граждан предпенсионного возраста и проработать вопрос об уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников перед выходом на пенсию.

Предложения содержатся в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, который разработал минтруд.

Правительство поддержало идею.

А у нас?

Молдавский парламент по предложению молдавского правительства, законом №188/21.09.2017, ввел дополнение в Трудовой кодекс, на основании которого работодателям дозволено увольнять безоговорочно работников при наличии у них статуса пенсионера по возрасту. «Новшество» в деле защиты права на труд введено в действии с 20 октября 2017 года.

На мой вопрос председателю профильной комиссии парламента Валентине Булиге – почему принимаются меры, нарушающие конституционное право на труд, без ограничений по возрасту и прочих условий, - мне ответили: мы парламент и нам все дозволено, свое недовольство можете адресовать в Конституционный суд.

Фармацевт, бывший министр труда не знает, что рядовой гражданин Молдовы не имеет права обращаться напрямую в высший суд нации – Конституционный.

Даст Бог, и ваш век кончится.

Да будет так! Аминь.

Думитру БАРБАЛАТ