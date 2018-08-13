13 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
В Кишиневе могут исчезнуть восемь маршрутов микроавтобусов
13.08.2018

Начальник Управления транспорта Виталие Бутучел объявил на еженедельном заседании служб примэрии, что администратор маршрута микроавтобуса №126 подал ходатайство о прекращении деятельности.

Бутучел добавил, что семь других маршрутов микроавтобусов могут прекратить работу в любой момент. Среди указанных причин сокращение количества пассажиров, увеличение цен на топливо, запасные части и материалы, сообщает unimedia.info.

"Владельцы маршрутов больше не инвестируют ни в техническое обслуживание и обновление парка микроавтобусов, ни в покупку новых микроавтобусов", - добавил Бутучел.

Исчезнуть могут следующие маршруты микроавтобусов: №101, №114, №154, №172, №178, №188, №189 и №126. Бутучел уточнил, что операторы этих маршрутов уже подали соответствующее ходатайство о прекращении работы.


 
Количество просмотров:
80
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.