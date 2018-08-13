В Кишиневе могут исчезнуть восемь маршрутов микроавтобусов

Начальник Управления транспорта Виталие Бутучел объявил на еженедельном заседании служб примэрии, что администратор маршрута микроавтобуса №126 подал ходатайство о прекращении деятельности.

Бутучел добавил, что семь других маршрутов микроавтобусов могут прекратить работу в любой момент. Среди указанных причин сокращение количества пассажиров, увеличение цен на топливо, запасные части и материалы, сообщает unimedia.info.

"Владельцы маршрутов больше не инвестируют ни в техническое обслуживание и обновление парка микроавтобусов, ни в покупку новых микроавтобусов", - добавил Бутучел.

Исчезнуть могут следующие маршруты микроавтобусов: №101, №114, №154, №172, №178, №188, №189 и №126. Бутучел уточнил, что операторы этих маршрутов уже подали соответствующее ходатайство о прекращении работы.