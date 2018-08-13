Как герою секс-скандала с мусульманкой дали эту должность?

Молдова готовится к выборам в парламент страны. Эксперты усматривают всё больше признаков того, что страна входит в полосу политического хаоса: внутренняя обстановка осознанно накаляется, противоречия между олигархатом и оппозицией не могут быть решены путем проведения демократических выборов, представители политических партий "тонут" в радикальных заявлениях, сформирована революционная ситуация, когда выходом может стать или снятие напряжения в массах путем свержения правящей элиты или принятие властью мер для сохранения своего статуса. При этом безусловным фактором, на который вынуждены оглядываться многие участники политического процесса в Молдове, является зависимость страны от США.

Полное взаимное доверие между Соединенными Штатами и Молдовой отсутствует, считает аналитик Корнелиу Чуря. В 2017 году активизировалось взаимодействие между нашими странами в военной сфере. Не секрет, что инструкторы и аналитики США давно участвуют в подготовке молдавских специальных подразделений, в стране открыт Центр информации и документации НАТО, на ключевые посты в системе государственного и военного управления страны активно продвигаются лица, прошедшие подготовку и обучение в специальных центрах США и т.д.

Ярким примером этих тенденций является личность и деятельность известного в экспертных кругах Думитру Мынзэрари (Dumitru Minzarar), который по молдавским меркам обладает незаурядной биографией и образованием.

В 1998 году Думитру получил шанс поработать в министерстве обороны Молдовы. В 2004 году был направлен для обучения в Школу международных отношений Колумбийского университета. В 2006 году отобран американскими специалистами для участия в специальной программе по специальности "конфликтология". В 2007 году начал сотрудничать с Институтом развития и социальных инициатив IDIS Viitorul, возглавляемый Игорем Мунтяну экс послом Молдовы в США. Прошел дополнительное обучение по программам НАТО «Партнерство ради мира» в Евроатлантической академии НАТО (г. Варшава), а также по спецкурсу военно-политической подготовки в Академии ВВС США. В 2013 году в Колумбийском университете США обучался по программе «Стратегического анализа и тактики военных операций в отношении вероятного противника». Политологические навыки отрабатывал в ходе курсов в университете Мичиган-Анн-Арбор (США), а также университете графства Эссекс (Великобритания).

В дальнейшем Мынзэрари "на практику" в составе региональных представительств миссий ОБСЕ отправляли на наиболее острые участки постсоветского пространства. Продолжительное время он работал в миссиях ОБСЕ в Грузии, Украине (2014-2015) и Киргизии (2015-2017), при этом тесно поддерживая контакт с кураторами в дипломатических представительствах США на территории этих стран. Спектр вопросов, интересовавших Мынзэрари в местах работы ОБСЕ, выходил за рамки его полномочий. Приоритетными задачами Мынзэрари стали: продвижение интересов стран НАТО, отслеживание деятельности военно-политических структур, выявление уязвимых мест в сфере межнациональных отношений. Работая в качестве старшего политического советника программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек, Мынзэрари даже мог оказывать влияние на посла ОБСЕ в Киргизии Пьера фон Аркса.

Успешный путь Мынзэрари в качестве ценного агента влияния США на территории стран СНГ был прерван в 2017 году скандалом, разразившемся вокруг сексуальных домогательств. Мынзэрари был уличен в попытке склонить к интимным отношениям мусульманку, вольнонаемную сотрудницу программного офиса ОБСЕ в Киргизии. Об инциденте было доложено в штаб-квартиру ОБСЕ в г. Вена. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности Мынзэрари был вынужден написать заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию и покинуть территорию Киргизии.

В декабре 2017 года Д. Мынзэрари был назначен на пост госсекретаря министерства обороны Молдовы в области обороны и международного сотрудничества...

Подчеркиваю что Мынзэрари - это простой пример того, кто на данный момент продвигается на ключевые должности в органах власти Молдовы. В перспективе эти люди станут во главе страны и будут определять государственную внутреннюю и внешнюю политику.

Хочу задать вопрос представителям министерства обороны Молдовы: если опустить политическую и идеологическую составляющую, то непонятно каким образом человек, дискредитировавший себя аморальным поведением и показавший отсутствие человеческих качеств, смог занять ответственную должность в ключевом ведомстве страны?

Инга Георге