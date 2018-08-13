Сторонники Шора пришли защитить примэрию Оргеева от правой оппозиции

Сотни пенсионеров с плакатами в руках пришли в понедельник утром к примэрии Оргеева "для ее защиты от сторонников Майи Санду и Андрея Нэстасе". Как передает "ИНФОТАГ", участников партийной акции встретили руководитель городской администрации Региона Апостолова и вице-председатель "Партии Шора" Марина Таубер.

Сторонники примара Оргеева Илана Шора, осужденного за финансовые махинации к 7,5 годам заключения, держали плакаты: "Мы рады гостям, но не пустим в город банду!", "Нет войне и расколу", "Вам не отнять наш мир развития!", "Долой провокаторов Санду и Нэстасе!".

Таубер сказала им, что в Оргеев "должны были пожаловать гости, поэтом жители города вышли их встретить". Речь идет о правой оппозиции - сторонников партий "Платформа DA" и PAS, которых "Партия Шора" не пускает в город.

"Они говорят о своей проевропейской устремленности и что они оппозиционеры. Но их нам нечего бояться. В Оргееве чистые освещенные улицы, у нас есть сеть социальных магазинов, построен Орхейлэнд. В городе зелено, он развивается. Нам не нужны сказки об европейской интеграции, а нужны дела. С помощью примара Шора мы уже строим Европу в конкретных населенных пунктах", - отметила она.

Апостолова пояснила, что "администрация города внедряет социально-экономические проекты для поддержания населения".

Вице-председатель формирования "Платформа DA" Александр Слусарь отметил в беседе с корреспондентом "ИНФОТАГ", что в Оргееве они не планировали никакой акции.

"Лишний раз хотели убедиться, как прослушивают наши телефоны. Кирилл Моцпан (секретарь Партии "Платформа DA" - "И") разговаривал только с лидером нашей оргеевской организации. И сделал это специально по открытой телефонной линии. Больше ни с кем разговора не было. Тут же информация стала известной тем, кто нас подслушает. Это ещё одно доказательство связи Плахотнюка и Шора", - отметил Слусарь.