Игорь Додон: Власть сделала шаг, но в данном контексте нужен более широкий подход

В интервью порталу ТРИБУНА президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал о своем решении промульгировать пакет законов о налогово-бюджетной политике и амнистии капитала, и перечислил свои аргументы.

Т: Г-н президент, что побудило вас промульгировать пакет законов о налогово-бюджетной политике и амнистии капитала?

И.Д.: Анализ с абсолютно всех точек зрения – экономической, социальной, бюджетной, демографической и пр. Этот анализ был обнародован еще до промульгации, так что проблема известна во всей своей глубине и сложности, а не только на уровне политических заявлений. Речь идет о документах, которые крайне важны для разблокирования некоторых процессов, которые будут иметь благоприятное воздействие на перечисленные выше области, и поэтому я посчитал необходимым привести все аргументы, чтобы избежать разночтений.

T: С одной стороны вы говорите, что это положительные изменения, но с другой стороны, вы критикуете власть, в том числе в связи с этим законодательным пакетом. Как нам это понимать?

И.Д.: Очень просто – власть сделала шаг, но в данном контексте нужен более широкий подход. Не зря опубликованный мной на эту тему текст назван «Необходимо, но недостаточно». В первую очередь, следует отметить, что власть избрала правильный путь, по которому ей следовало бы пойти давно, но тем не менее им не известны истинные масштабы явлений и у них нет общего видения решений этих проблем. Это своего рода политика полумер, но хорошо, что хоть что-то начали делать в этом направлении. Скажем так: это только начало, и следующее правительство, я имею в виду социалистическое, будет развивать эти идеи на благо экономики и других жизненно важных областей, но гораздо шире и, соответственно, более результативно.

Т: Повлиял ли на ваше решение промульгировать эти законодательные пакеты тот факт, что в качестве министра экономики вы продвигали аналогичные реформы?

И.Д.: Конечно. В некотором роде, я даже доволен тем, что те, и что называют себя проевропейцами, и которые правят страной последние девять лет, признали, что реформы, внедряемые в том числе и мной, были хорошими, и что от них отказались необоснованно. Я думаю, что они только сейчас поняли, что руководствуясь строго политическими мотивами, отказались от хороших начинаний, и что им следовало бы учесть последствия таких решений. С другой стороны, жаль, что то, что приняло парламентское большинство сейчас – лишь отголосок тех реформ, которые мы продвигали тогда. Они так и не поняли сути и глубины этих процессов. Повторяю: это вопрос поправимый, и мы сделаем это после парламентских выборов, когда придем к власти.

Т.: Г-н президент, правда, что этим своим решением вы хотели окончательно отсечь пути к примирению власти с правой оппозицией и внешними партнерами?

И.Д.: Я читал в прессе об этом. Что могу сказать, мы живем в государстве, в котором пока официально свободу мысли и слова никто не отменял, поэтому и такие мнения имеют право на жизнь.

T: Но все-таки, вы сделали это, чтобы лишить власть любой возможности маневра?

И.Д.: Я уже ответил на этот вопрос.

T: Вряд ли вы не думали о протесте 26 августа. Есть мнение, что вы намеренно промульгировали этот пакет, чтобы дать возможность проевропейской оппозиции включить его в список требований, и таким образом увеличить давление на власть…

И.Д.: Вы уже обвиняете меня в сговоре с проевропейской оппозицией?

T: Не обвиняю, спрашиваю.

И.Д.: Тогда и я спрошу вас: Почему, если этот мой шаг выгоден проевропейской оппозиции, ее некоторые представители критикуют меня?

T: Скажите вы мне об этом.

И.Д.: Их позиция мне ясна – они с самого начала были против этих реформ, даже не вникнув в их суть. Этот пакет позволяет им делать много популистских интерпретаций, которые, по их мнению, популярны среди избирателей теперь, в преддверии выборов. И если такова была их позиция с самого начала, конечно, они не могли дать задний ход, и поэтому раскритиковали меня за решение промульгировать этот пакет.

T: Но перед протестом от 26 августа этот ваш шаг выгоден проевропейской оппозиции?

И.Д.: Моей целью не была выгода оппозиции или власти. Мои аргументы изложены в том большом анализе, который был опубликован в связи с промульгацией законодательных пакетов. Вместе с тем, признаю, что помимо моих аргументов, могут быть и политические интерпретации, но это я оставлю журналистам или политикам, специализирующимся на интерпретациях и разнообразных сценариях.

T:Г-н президент, в лагере оппозиции слышны голоса, которые утверждают, что промульгировав этот законодательный пакет, вы стали сообщником кражи века…

И.Д.: Небольшое уточнение: уж не те ли обвиняют, кто голосовал за прикрытие этой кражи? Давайте будем серьезными! О каком соучастии идет речь? Пусть ищут сообщников среди своих, а если не найдут, мы им после выборов поможем. Мы знаем, где авторы кражи и их сообщники. После выборов мы позаботимся о том, чтобы они понесли наказание.

T: А если сбудется мрачный прогноз о том, что амнистия капиталов позволит узаконить украденный миллиард?

И.Д.: Мы тщательно изучим список тех, чьи капиталы будут амнистированы. Это будет не сложно сделать. Пусть задекларируют деньги, а мы заставим их ответить за преступления. В связи с этим мы применим новый в Молдове механизм люстрации.

Т.: В завершение прошу вас прояснить один странный нюанс: Вы промульгировали законодательный пакет, а фракция социалистов блокировала его в парламенте. Как это понимать?

И.Д.: Не ищите проблемы там, где их нет. Бойкот ПСРМ следует рассматривать гораздо шире – это проявление недовольства деятельностью правящего большинства, проявление постоянной борьбы социалистов за интересы избирателей и страны в целом. Именно так следует к этому относиться. Никак иначе.

Кристина Гурез