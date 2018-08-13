Вячеслав Платон: Вовка Плахой никогда, слышите, никогда, ни в чём не признаётся!

Америка подталкивает народ Молдовы к революции, считает предприниматель Вячеслав Платон. Об этом он написал в своем блоге.

«Хоть Плахотнюк и не перестаёт кичиться и хвастаться своими отношениями с Соединёнными Штатами, но действительность говорит о другом, - написал в социальной сети пленник молдавского олигарха Вячеслав Платон. - 4 июня посольство Соединённых Штатов в Молдове привело на своём сайте выдержку из Декларации независимости США. Именно не всю Декларацию, а лишь выдержку, точно описывающую проблему Молдовы и способ её разрешения: "Но, когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно дочинённых одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа". Заметьте, уважаемые друзья, "свержение такого правительства становится обязанностью народа"! Именно обязанностью. А "свержение" - это не мирные протесты, а силовое, принудительное действие! Слышите, господа оппозиционеры?!».

По словам бизнесмена, олигарх Владимир Плахотнюк, «похоже, здорово достал и США, и Россию, и Евросоюз»: «Уникальный товарищ! Никого не упустил. Вот что значит ниспоренская дипломатическая академия!».

«Но давайте по порядку… Победа Настасе, безусловно, всех воодушевила. Никто сильно не рассчитывал на него как на незаурядного хозяйственника или мощного харизматического лидера. Он, прежде всего, символ сопротивления режиму. Голосование за него сопровождалось неизменным вопросом: "Если не за него, то за кого?". Голосуя за Настасе, мы подавали друг другу сигнал, мы определяли, сколько нас, непримиримых врагов Плахотнюка. Всех подсчитали, и нас оказалось большинство. И тут мы возликовали, ибо это было главным достижением данных выборов.

Но сам Плахотнюк совершенно ничего не понял. И он сделал большую глупость, на которую я даже рассчитывать не мог. У парня произошла паническая атака. Надо понимать, за эти два с половиной года Плахотнюк "поймал" манию величия. Вернее будет сказать, она его "поймала".

Оторвавшись от реальности, окружённый бесчисленным количеством подхалимов и лизоблюдов, Плахотнюк ощутил себя великим и непревзойдённым правителем, который на дух не переносит неповиновение и строптивость. В его понимании передача злейшему врагу Настасе хоть каких-либо административных рычагов – это подрыв основы его безграничной власти, оскорбление его величия и гения.

Поверьте, самомнение у него огромное. Эмоции взяли верх. Презирая всю оппозицию, да и весь молдавский народ, координатор просто физически не смог смириться с тем, что Настасе будет управлять столицей, снесёт шлагбаумы возле его дома, ликвидирует выдвигающиеся из-под земли ограничительные столбики возле офиса ДПМ и тем самым унизит его в глазах окружающих: сорвёт с него этот флёр, визуальную границу между владыкой царства Молдавского и его подданными. Страсти и амбиции вскипели, хитрость и расчётливость вместе с разумностью и осторожностью были сметены непомерной, всепоглощающей гордыней…

Ну, а дальше всё по шаблону. Мелкие жулики, в народе именуемые просто судьи, отработали своё право брать взятки, выносить неправомерные решения. Да и просто работает рабское желание отблагодарить благодетеля за свой карьерный рост.

Примечательно, как Плахотнюк оправдывался. Он выбрал тактику Шерон Стоун из фильма "Основной инстинкт". Там героиня фильма, будучи писательницей, описывала сцены убийства, а затем их совершала в точности по сюжету своей же книги. И это было её главным алиби: "Ну, не такая же я дура убивать тем же способом, каким сама же и описала в своей книге. Это явная подстава”. Плахотнюк доказывал, что ему непризнание выборов невыгодно. Значит, это не он. И, конечно же, это подстава.

Хочу вам поведать ещё об одной особенности Плахотнюка. Он никогда, слышите, никогда, ни в чём не признаётся. Никогда! Даже, если его жена застукает на женщине, он будет доказывать, что делал оздоравливающий массаж. Самоуверенность подвела Плахотнюка. Он не ожидал столь бурной и жёсткой реакции, как внутри Молдовы, так и со стороны внешних партнёров. Он привык полагаться на чудодейственные способности доллара и щедро раздавал их своим лоббистам и румынским евродепутатам.

Но Плахотнюк зашёл за красную линию и подвергся за это обструкции. Вернуть ситуацию невозможно, и ему надо привыкать к новой реальности. А она такова, что Запад начнёт планомерно и системно давить на молдавские власти».

Платон подчеркнул, что «внутреннее недовольство и агрессивность уже не потушить, даже несмотря на нерешительность лидеров оппозиции. Но самое важное состоит в том, что Плахотнюк нарушил главную заповедь А.Чубайса: "Лучше выйти из подполья на три дня позже, чем на три часа раньше". Провернув этот трюк с выборами примара Кишинёва, он закрыл себе возможности злоупотреблений на парламентских выборах. Из заявлений Питера Михалко уже видно, как жёстко Евросоюз будет мониторить выборы в парламент. Сюда будут присланы сотни, если не тысячи наблюдателей. И любое подозрительное движение власти будет истолковываться против неё. Решительность и бескомпромиссность в отношении будущих выборов из уст Питера Михалко надо умножить на десять в комментариях членов Еврокомиссии и Европарламента».

«Основные надежды Плахотнюка на фальсификации и манипуляции на выборах, в том числе при помощи судов, могут разбиться о суровый и тотальный контроль со стороны западных миссий и наблюдателей, когда любое подозрительное движение будет вызывать истеричную реакцию Запада. Вовка Плахой, конечно, пацан авторитетный, но войну со всем миром он не потянет. А воевать против него будут решительно все. Даже его приближённые. Реакция на так называемую "налоговую реформу" лишь подтверждает этот тезис. Но о ней я напишу чуть попозже. Не хочу спугнуть клоунов».

Источник: Рlatonzamoldovu.wordpress.com