В Молдове может быть организован международный турнир по муайтаю

В Республике Молдова, совместно с украинской стороной, может быть организован международный турнир по муайтаю. Национальная спортивная федерация тайского бокса ведет переговоры на этот счет с коллегами из Украины.

Вице-президент Национальной спортивной федерации тайского бокса муайтай, тренер Андрей Гросу заявил в ходе пресс-конференции в IPN, что организация международного турнира по муайтаю находится в процессе рассмотрения. Он может быть проведен в партнерстве с коллегами из Украины, поскольку, по словам тренера, украинская сторона является сильной в этом виде спорта.

Председатель Национальной спортивной федерации тайского бокса муайтай Артуар Гросу представил в входе пресс-конференции результаты молдавских спортсменов на Чемпионате мира по муайтаю среди юниоров, который проходил 2-10 августа в Таиланде, Бангкок. Молдавские бойцы завоевали одну золотую медаль, две серебряные и четыре бронзовые медали. В итоговой турнирной командной таблице Молдова заняла 11 место среди 86 стран.

Среди спортсменов, которые принесли медали домой, фигурирует дебютант Владимир Огороднгиков, которому удалось завоевать золото. Давид Киперь, который участвует во второй раз в таких соревнования, а так же Мариус Коваль, который участвует в третий раз, завоевали серебряные медали, как и в предыдущие годы. Георге Плешка, Ливиу Титикэ, Игорь Дука и один из самых молодых представителей Андрей Аврамов привезли домой бронзовые медали.

Только вернувшись с соревнований, спортсмены уже строят планы на участие в следующем Чемпионате мира по муайтаю среди молодежи, который пройдет следующим летом в Анталье, в конце июня. До тех пор, спортсмены примут участие в конце августа текущего года а Кубке Черного Моря в городе Одесса, Украина. Кроме того, планируется их участие в родственном виде спорта K – 1, а именно Чемпионате Европы, который состоится в начале октября.

Муайтай является национальным спортом Таиланда, как стиль боя, происходящего от традиционных тайских боевых искусств, которыу включает в себя использование кулаков, ног, локтей и коленей. Более подробную информацию о каждом дне Чемпионата мира можно найти на официальной странице Федерации тайского бокса муайтай: www.muaythai.md.