Аналитик: Левые избиратели не поняли бы президента, если он промульгировал бы этот закон…

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Политика
То, что Игорь Додон отказался промульгировать Закон, предусматривавший передачу Республиканского стадиона американцам, было вполне ожидаемым. Таково мнение политического аналитика, журналиста и писателя Игоря Волницки.
«Если Игорь Додон поступил бы иначе, избиратели его бы не поняли. Так что он в очередной раз укрепил свои предвыборные позиции. Иначе и быть не могло», – заявил аналитик для «Europa Liberă».
Вместе с тем, аналитик уверен, что «демократы от этого только выиграют, потому что у них появится лишняя возможность еще раз доказать американцам свою лояльность, и выполнить данное обещание даже ценой очередного временного отстранения президента». «Для демократов это очень важный вопрос», – считает Игорь Волницки.
Кристина Пендя
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