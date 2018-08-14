Аналитик: Левые избиратели не поняли бы президента, если он промульгировал бы этот закон…

То, что Игорь Додон отказался промульгировать Закон, предусматривавший передачу Республиканского стадиона американцам, было вполне ожидаемым. Таково мнение политического аналитика, журналиста и писателя Игоря Волницки.

«Если Игорь Додон поступил бы иначе, избиратели его бы не поняли. Так что он в очередной раз укрепил свои предвыборные позиции. Иначе и быть не могло», – заявил аналитик для «Europa Liberă».

Вместе с тем, аналитик уверен, что «демократы от этого только выиграют, потому что у них появится лишняя возможность еще раз доказать американцам свою лояльность, и выполнить данное обещание даже ценой очередного временного отстранения президента». «Для демократов это очень важный вопрос», – считает Игорь Волницки.

Кристина Пендя