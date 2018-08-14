Молдова заинтересована в увеличении своего экспорта на индийский рынок и привлечении индийских технологий

Усиление торгово-экономических отношений, представление инвестиционного климата Республики Молдова, пути укрепления сотрудничества между торгово-промышленными палатами обеих стран, а также выявление новых сфер сотрудничества, представляющих взаимный интерес, в духе Соглашения между правительствами Республики Молдова и Индии о торговле и экономическом сотрудничестве обсудили министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский с президентом ТПП Индии Анил Хаитан, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в пресс-службе МИДЕИ, во время встречи с президентом Индийской торгово-промышленной палаты Анилом Хаитаном и индийскими бизнесменами министр Ульяновский подтвердил заинтересованность правительства РМ в углублении двусторонних торгово-экономических связей – в сельском хозяйстве и винодельческой промышленности, ИТ-технологиях, фармацевтике и медицине, текстильной промышленности и производстве и т. д.

Тудор Ульяновский подчеркнул: «Молдова выступает за определение возможностей для наращивания торговли между двумя странами, в частности за увеличение экспорта молдавской продукции на индийский рынок, тем более что двусторонняя правовая основа благоприятствует этому. Мы также заинтересованы в привлечении индийских инвесторов в нашу страну, особенно в текстильной промышленности, а также в других областях, где Молдова и Индия могут развивать взаимовыгодное сотрудничество».

В результате обсуждений было представлено инвестиционное предложение Республики Молдова, включающее макроэкономические показатели, налоговые льготы резидентов свободных экономических зон, истории успеха иностранных инвесторов и т. д. «Сфера с высоким потенциалом сотрудничества – ИТ, мы поощряем участие индийских компаний в деятельности свободных экономических зон, промышленных парков Республики Молдова и IT-парков, предлагающих привлекательные условия для иностранных инвесторов», - сказал глава молдавской дипломатии.

Собеседники выразили уверенность, что в мае 2018 года будет подписан Меморандум о сотрудничестве между двумя торговыми палатами, запланированный на октябрь текущего года визит президента ТПП Индии Анила Хаитана, а также организация в ближайшем будущем молдавско-индийского экономического форума, по сути, будут способствовать активизации торгово-экономических отношений между двумя государствами и росту экономического баланса.

На встрече в ТПП Индии министра иностранных дел сопровождали посол Республики Молдова в Индии Георге Леукэ и почетный консул Пуршоттам Багерия.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский находится 10-15 августа в Индии, это первый визит в Индию главы молдавской дипломатии с момента обретения независимости Республики Молдова.