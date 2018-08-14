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Общество
В Молдове ожидается жаркая погода
14.08.2018

Государственная гидрометеорологическая служба сегодня объявила «желтый» код метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать с 14 по 16 августа в центральном и южном регионах Молдовы, передает МОЛДПРЕС.

По сообщению синоптиков, в этот период преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха днем до 33-34°C. Ночью ожидается до 21 градуса.

На севере будет на несколько градусов ниже, но все равно жарко. Кроме того, на севере в течение текущей недели возможны дожди с грозами.

В этих погодных условиях врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 11.00 до 18.00, носить головной убор, одежду светлых цветов из натуральных тканей, ежедневно потреблять 1,5-2 литра жидкости, не пить много кофе и алкогольные напитки, употреблять в пищу большей овощей и фруктов, снизить интенсивность и темп физической активности.


 
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