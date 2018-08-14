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Общество
Москвичи готовы продлить себе лето в Кишиневе
14.08.2018

Популярный сервис путешествий включил молдавскую столицу в рейтинг самых популярных осенних направлений.

Кишинев попал в список самых популярных направлений авиаперелетов из Москвы. Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все оформленные авиабилеты за рубеж и по России с вылетом из Москвы с 1 сентября по 30 ноября 2018 года и составили список самых популярных авиамаршрутов. 

Среди тех, кто будет продлевать лето в России, большинство (14%) выбирает Симферополь. На втором месте по популярности после Крыма — Сочи, а замыкает тройку Анапа. В прошлом году рейтинг популярных российских курортов на осень выглядел точно так же.

Больше путешественников этой осенью полетит в Анапу, Минводы, Краснодар и Геленджик. Небольшое снижение доли пассажиропотока наблюдается в Симферополь и Сочи. При этом билеты в Геленджик подешевели на 12%, в Краснодар — на 18%, в Анапу — на 6%. А вот билеты в Сочи наоборот подорожали на 6%.

В осенний рейтинг стран ближнего зарубежья вошли Тбилиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Ереван (Армения). Самыми подорожавшими направлениями стали Москва — Кишинев и Москва — Баку (+43%), Москва — Алма-Ата (+20%) и Москва — Бишкек (+15%).  Дешевле слетать получится в Ереван (-9%) и Тбилиси (-5%).

Среди европейских направлений этой осенью попали в десятку вылеты в Бургас (Болгария), Рим, Варну (Болгария) и Тенерифе (Испания). Черногорский Тиват как минимум четыре года занимает первую строчку рейтинга. А вот Салоники (Греция), Мюнхен (Германия), Ираклион (Греция) и Аликанте (Испания) потеряли популярность.


 
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