В Молдове женщины поголовно жалуются, что в стране не осталось нормальных мужчин, а сами растят поколение тюфяков

Жертвуя своим благополучием ради сыновей, мамы оказывают медвежью услугу - и себе, и сыну, и обществу

Меня всегда тревожил и волновал один вопрос: почему наши молдавские женщины в большинстве своем так несчастливы в личной жизни? Почему, куда бы я не пришла - на вечеринку к подруге, в кафе, в тренажерный зал на групповое занятие или на званый ужин с кучей гостей - всегда найдется пара-тройка женщин, которые жалуются на своих мужей бездельников, на свою усталость и неудовлетворенность жизнью? И тайно мечтают о благородных заграничных ухажерах (наивные). Думала об этом, пока в один прекрасный момент не оказалась на детском празднике. И все, как говорится, встало на свои места.

И как бы сказал дедушка Фрейд, причины мужской безответственности и инфантилизма родом из детства. И мамочки сами растят вот таких ни на что негодных во взрослой жизни мужчин. С любовью и заботой растят тюфяков, а потом же жалуются, что сын в 35-45 годков все еще не может оторваться от маминой юбки, найти нормальную жену (которая понравится маме - это важно) и устроиться на высокооплачиваемую работу, обеспечив свою страушку-маму и, если повезет, дуре-жене (умная в такое болото не полезет) достойную жизнь.

Но это будет потом. А когда сынуле 9 лет, когда он весь такой милый, думаешь ведь совсем о другом.

На том детском празднике, я разругалась со своей закадычной подругой, которая воспитывает одна 10-летнего сына. Причиной нашей ссоры стало желание ее парнишки после его же праздника помочь маме убрать со стола. Подруга со вздохом и причитанием: «У тебя же праздник, иди отдыхай! Успеешь еще наработаться» отправила сына из комнаты, который тут же сел за гаджет. Я была в ступоре!

Понимаете, что происходит? Сын решил помочь маме, которая весь день готовила, потом ухаживала за гостями и явно очень устала. Но мама на корню убила желание сына. А потом мы удивляемся, а почему это супруг или молодой человек нам не помогает в домашних делах? Потому что не привык!

Моя знакомая до сих пор 14-летнего парня возит в школу, из школы в спортивную секцию, а уже оттуда домой. Подросток толком-то и города не знает, кроме ближайших к своему дому улиц, потому что его повсюду возят - случится ведь может всякое, люди нынче жестокие. Это не говоря уже о том, что ребенка возвели в ранг принца и ему буквально прислуживают. Потом маму сменит жена - это аксиома.

Еще один случай, который заставила меня внутренне содрогаться, произошел совсем недавно. Пару дней назад подруга пригласила меня отправиться с ее семьей за город на пикник. За продуктами для сабантуя на рынок поехали ее мама, 25-летний брат и я. Собственной машины у них нет, добирались домой с множеством торбишек на общественном транспорте. Мама подруги, которой - на секундочку - 65 лет, все порывалась забрать у сына тяжелые пакеты с продуктами будучи сама груженной, как вол. Она все-таки добилась своего - у физически крепкого и здорового сына престарелая мама забрала тяжелейшие сумки, потому что «он и так целыми днями работает, ему тяжело».

А потом мы удивляемся, почему муж, не понимает, что сложного в том, чтобы ты сама коляску с четвертого этажа спустила или дотащила 5-литровый бутыль с водой домой.

Я даже не хочу говорить про женщин, которые родили поздно и родили, как они говорят, «для себя» и растят сына без мужчины. В такой семье просто культ ребенка. Все для него, все лучшее ему, в том числе и жизнь мамы. Ведь он такой долгожданный, он так горячо любим. И он же сиротинушка без отца растет — значит нужно удвоить заботу, значит надо загибаться на трех работах, потому что у сына должна быть новая игрушка, новый гаджет и тд. В этом вся суть большинства молдавских женщин, увы. Ситуация усугубляется если мальчика воспитывает и мать и бабушка - обе одинокие.

Гиперопека это или материнская глупость- не так уж важно, поскольку и то и другое впоследствии испоганит мужчине жизнь. Он не способен на здоровые взаимоотношения с женщиной, потому что привык, чтобы ему всегда отдавали, а вот отдавать самому его просто не научили.

Но больше всего меня поражает, как матери, осознанно или нет, но своим воспитанием и отношением к ребенку формируют у него комплекс Мадонны-Блудницы. Не слышали о таком? Если вкратце — это, когда взрослый мужчина сердцем и душой тянется к одной женщине: порядочной, верной, только вот сексуально не возбуждает она его, несмотря на искреннюю любовь, а вот возбуждает совсем другая - распущенная, ветреная...(Вот вам и ответ на вечный вопрос: почему любят одних, а женятся на других).

Думаете, это все вовсе не про вас и уж ваш сын точно таким психологическим расщеплением страдать не будет? А припомните, говорил ли вам хоть раз карапуз, что когда вырастит, жениться на вас? Это, конечно, очент мило! Только такие торжественные обещания, особенно если мама подпитывает их, не так уж безобидны. И во взрослой жизни ребенка - ой, как аукнется. А ведь комплекс - не прыщик, его не выдавишь и забудешь, он очень сильно влияет на жизнь!

Поэтому, милые мамочки, думайте, что от вас зависит, каким вырастит ваш сын - мужчиной или тюфяком инфантильным. Вместо постоянных фото из серии «а вот он сходил в туалет» и тд., которые вы постоянно публикуете в социальных сетях с гордой припиской "счастливая мать", почитайте полезную литературу о воспитании. И умоляю - не рожайте потому, что биологические часики тикают или давят родственники; рожайте потому, что вы готовы и можете вырастить здорового мужчину!

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ