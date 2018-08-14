Европа – главный адвокат «антиевропейской» Гагаузии

Европа, не будучи фаворитом политических предпочтений гагаузского населения, является главным внешним адвокатом Гагаузии”...

В европейских мониторингах и отчётах, посвящённых Республике Молдова, стабильное место занимает Гагаузская автономия. Такое внимание Комрат может использовать для решения самого широкого круга вопросов. Для этого в рамках молдавского курса сближения с ЕС у Гагаузии должен появиться свой чёткий голос.

Европейский вектор

С момента подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой дискуссии о выборе внешнеполитического вектора развития утратили свою практическую целесообразность. Можно приводить аргументы в пользу ориентации в любом геополитическом направлении, но на деле выбор уже сделан. Сегодня все политики, которые разрабатывает молдавское правительство и все его решения принимаются в рамках внедрения подписанного Соглашения. И Гагаузия, при всей своей специфике, является частью этого процесса.

Евросоюз в свою очередь тщательно отслеживает ход внедрения обязательств, которые взяла на себя Молдова, и регулярно составляет отчёты с рекомендациями в адрес молдавских властей. При этом Гагаузия в этих документах упоминается с завидной регулярностью. Тема автономии всплывает, как правило, в качестве примера неполного соблюдения Кишинёвом европейских норм и практик в сфере защиты интересов национальных меньшинств. Так же встречаются замечания относительно функционирования Закона об особом правовом статусе Гагаузии.

И то, и другое можно обнаружить в последнем европейском исследовании о реализации соглашений об ассоциации ЕС с Молдовой, Грузией и Украиной. В документе, в частности, говорится о существующих сложностях в изучении гагаузами родного и государственного языков, о недостаточной поддержке государства в решении этих проблем и о том, что это приводит к сложностям при профессиональной реализации или при участии в публичной сфере.

Так же в исследовании говориться, что правовая система и территориально-административная структура Республики Молдова не полностью обеспечивают функционирование Гагаузской автономии в рамках государственной структуры:

«Многочисленные решения, принятые центральной властью, фактически противоречат компетенции автономии. В результате Гагаузия не может в полной мере реализовать свои права, полученные согласно закону 1994 года».

В качестве рекомендаций авторы предлагают создать эффективный механизм, который обеспечил бы выполнение существующих правовых и институциональных рамок, касающихся прав национальных меньшинств, а так же согласовать национальное законодательство с Законом о Гагаузской автономии.

«Гагаузский фактор» в развитии Молдовы

Достоин внимания и Анализ развития Молдовы до 2020 года, разработанный Евросоюзом совместно с рядом доноров нашей страны. На основании этого документа ЕС планировал выделение помощи для Молдовы и то, что на его страницах можно встретить неоднократное упоминание Гагаузии, говорит о том, что при принятии решений в отношении РМ, в Брюсселе в определённой степени учитывают и гагаузский фактор.

В отличие от Приднестровья, Гагаузия отдельного раздела в Анализе не удостоилась, но на некоторых констатациях и рекомендациях в адрес молдавских властей авторы работы всё же акцентировали внимание.

Так, одной из среднесрочных целей для Молдовы была названа возможность укрепить диалог с Гагаузией с помощью социально-экономического и инфраструктурного сотрудничества в рамках правительственного Плана действий на 2015-2018 г. Было сказано о необходимости больших усилий для продвижения изучения как госязыка, так и языков нацменьшинств. Неожиданным стало внимание к неравномерности экономического производства по республике. В Кишинёве, где проживает лишь 23% населения, производится более 56% продукции. При этом доля южного региона, включая Гагаузию, составляет менее 7% производства, говорится в Анализе. Так же внимание европейцев привлекло отсутствие ясного разделения полномочий между местными и центральными органами власти. Был затронут и вопрос о том, что незначительная часть предложений Гагаузии принимаются в Центре во внимание, хотя Башкан и является членом правительства Молдовы, а Народное собрание имеет право на законодательную инициативу.

Гагаузия в документах Венецианской комиссии

О специфике Гагаузии говорят не только на уровне ЕС, но и в Совете Европы, в частности, в Венецианской комиссии. Когда ДПМ-ПСРМ провели избирательную реформу, ВК обнародовала своё Мнение, в котором остановилась на необходимости обеспечения электоральных интересов национальных меньшинств, в частности, компактно проживающих гагаузов.

В документе говорилось о том, что эффективное представительство гагаузского меньшинства будет зависеть от точного определения границ избирательных округов. При этом целесообразно создавать приграничные с Гагаузией округа таким образом, что бы они не включали в себя части территории Гагаузской автономии. Позже авторы поправок в Кодекс о выборах учли эту рекомендацию. И хотя власти Молдовы проигнорировали другие замечания ВК, её внимание к автономии не теряет от этого ценности. Тем более, что внимание это постоянное и связано не только с избирательными процессами.

В конце 2001 – начале 2002 гг. эксперты ВК принимали активное участие в дискуссиях по проекту конституционных поправок, направленных на закрепление особого правового статуса Гагаузии в Основном законе. По итогам изучения молдавского законодательства и дискуссий с молдавскими и гагаузскими лидерами, ВК обнародовала своё Мнение по этому вопросу. В документе были изложены важные аргументы о том, что полномочия Гагаузии необходимо обеспечить конституционными гарантиями. Эти идеи до сих пор используют гагаузские политики в дебатах с молдавскими властями.

Неосвоенный потенциал

Этот беглый обзор документов показывает, что европейские структуры придают значение как защите прав гагаузского этноса, так и обеспечению интересов Гагаузии, как политической территориальной автономии. Возможно, «гагаузский вопрос» и находится на периферии европейского внимания, и список затрагиваемых тем можно было бы дополнить проблемами экологии, дефицита водных ресурсов, развития гражданского общества и т.д. Однако, если это воспринимать за упрёк или пожелание, то адресовать его справедливо в первую очередь властям самой Гагаузии, которые слабо продвигают эту повестку.

У руководства Гагаузской автономии есть опыт системной работы с европейскими партнёрами, но в сфере привлечения донорских ресурсов. При Башкане даже был создан Координационный совет доноров, в который вошло около десяти международных, в основном, европейских партнёров, которые реализовывают в автономии социальные и инфраструктурные проекты. Сегодня Евросоюз является одним из первых внешних партнёров автономии по объему предоставляемой помощи. Такая же системная и последовательная работа могла бы вестись с европейцами по остальным направлениям. Показательный пример: когда эксперты Венецианской комиссии чуть больше года назад приезжали в Кишинёв в связи с реформой избирательной системы и встречались с заинтересованными сторонами, никто из Гагаузии не запросил о встрече с ними.

Насколько точно и полно будут понимать в Европе специфику Гагаузии, её проблемы и приоритеты, зависит от того, насколько активным покажет себя Комрат. Европа, имея не самый лучший имидж в автономии и не будучи фаворитом политических предпочтений гагаузского населения, тем не менее, оказывает региону самую большую среди внешних партнёров политическую и дипломатическую поддержку. Справедливо сказать, что европейцы являются главными и наиболее эффективными адвокатами Гагаузии. Задача местного руководства – по максимуму осваивать этот потенциал, даже вопреки устоявшимся геополитическим стереотипам.

Вячеслав Крачун, Гагаузия