«Мертвое волнение» спровоцировало гибель молодого мужчины из Молдовы и закрытие болгарских пляжей

Гибель спортсмена из Молдовы Серафима Буюкли и ещё шестерых человек в минувшие выходные заставила власти ряда городов Болгарии закрыть пляжи на время периода штормов.

Туристы и местные жители погибли рядом с берегом. Причиной их смерти стало «мертвое волнение», или «тягун» - мощный водоворот, который возникает в прибрежной зоне.

Шансов спастись у неподготовленного человека, который попал в водоворот, немного. Друзья Серафима Буюкли рассказали, что молодой человек с отличным здоровьем утонул на их глазах, будучи утянутым мощным потоком на глубину. В такой ситуации шансов выбраться живым у пожилых людей и детей оказывается еще меньше.

- В тот день всё произошло в течение 4-х минут буквально на наших глазах и руках. Серафим боролся за жизнь, и мы до последних сил и до последней возможности снова и снова выдергивали его из бурлящей пены, но стихия пересилила, - написал в Facebook друг спортсмена Юрий Скаков.

Тягуны возникают на пологих песчаных пляжах во время отливов или штормов. Для их образования достаточно наличия большой ямы или промоины на песчаном дне. В этом месте скорость течения воды резко возрастает. Попавший в «тягун» человек в буквальном смысле «засасывается» потоком воды на дно.

- И вот в этих ямах даже на небольшой глубине как раз и происходят такие трагедии. Люди тонут. Это общеизвестный, описанный факт. Если уж попал, тебя закрутило, действовать надо, как в водоворотах. Надо на дно, оттолкнуться от дна и всплывать на поверхность. Вот единственный совет, - рассказал доцент кафедры физической географии Кубанского государственного университета Борис Елецкий.

Определить опасную зону можно по белесоватому цвету воды, наличию мусора, который уносится в море, или необычному поведению волн у берега.

Минувшие выходные стали в Болгарии рекордными по числу утонувших в море людей. Из-за сильного шторма 11-12 августа утонуло семь человек - трое детей и четверо взрослых. У села Дуранкулак на границе с Румынией во время купания утонули трое детей в возрасте от 12 до 15 лет. В городе Приморско утонули Серафим Буюкли и 27-летний мужчина. Брата-близнеца молодого человека удалось спасти. В районе Северного пляжа в Бургасе утонул мужчина, личность которого не получилось установить.