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Для протеста 26 августа необходим план
14.08.2018

Большой протест от 26 августа нуждается в четком плане, который во избежание срыва не следует обнародовать до дня его проведения. Таково мнение журналиста Вала Бутнару.

«До 10 августа в Бухаресте агрессивной была риторика противников М..сдп. Так присоединилась диаспора. В Кишинэу замышляется что-то более серьезное. Нужен план? Да, но до дня протеста его обнародовать не следует. Что б все не сорвалось.

Из всего, что они публикуют, ясно, что никакого плана нет. А организаторы? Не знаю. Надеюсь, что у них он есть. Ясно одно: план не должен быть аналогичным Бухаресту. Нам сюрпризы не нужны. Мы не армяне. Там армия и церковь перешли на сторону толпы. А да, чуть не забыл самое важное – американцы тоже не сидели сложа руки», – написал Бутнару в одной из соцсетей.

«26 августа успех будет зависеть от количества участников. Что считать успехом? Учитывая, что правительство в Бухаресте не ушло (пока) в отставку… Или, может быть, штурм парламента считать конечной целью 26 августа? Как 7 апреля? Арест диктатора полицией, которая ему подчиняется? Как у Гамлета – больше вопросов, чем ответов…», – добавил журналист.

Кристина Пендя


 
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