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Экономика
Эксперты объяснили резкое падение курса евро
14.08.2018

Евро продолжает обесцениваться на фоне укрепляющегося молдавского лея. Эксперты объясняют падение евро ускорением роста доллара США. 

Такая ситуация сулит выгоды импортерам, а в убытке остаются те, чьим основным источником доходов являются денежные переводы из-за рубежа, передает publika.md.

"Укрепление евро происходит не потому, что есть какие-то процессы в молдавской экономике. Скорее это следствие девальвации на международных рынках. Позитивным эффектом для нас можно назвать снижение цен на импорт. Это дополнительны фактор, который формирует условия для пересмотра цен на топливо в сторону уменьшения", - сказал экономический эксперт Роман Киркэ. 

Заметно снижается также российский рубль. Вчера его курс по отношению к доллару США был 1 к 68-и. Это самое существенное падение, начиная с апреля 2016-го. Причинами называют американские санкции, введенные после отравления в Британии Сергея и Юлии Скрипаль. Среди прочего они предусматривают заморозку долларовых операций для семи российских банков. 

Курс на девальвацию взяла и турецкая лира. Так она отреагировала на решение Вашингтона удвоить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. С начала года лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 40%.


 
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