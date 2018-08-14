Эксперты объяснили резкое падение курса евро

Евро продолжает обесцениваться на фоне укрепляющегося молдавского лея. Эксперты объясняют падение евро ускорением роста доллара США.

Такая ситуация сулит выгоды импортерам, а в убытке остаются те, чьим основным источником доходов являются денежные переводы из-за рубежа, передает publika.md.

"Укрепление евро происходит не потому, что есть какие-то процессы в молдавской экономике. Скорее это следствие девальвации на международных рынках. Позитивным эффектом для нас можно назвать снижение цен на импорт. Это дополнительны фактор, который формирует условия для пересмотра цен на топливо в сторону уменьшения", - сказал экономический эксперт Роман Киркэ.

Заметно снижается также российский рубль. Вчера его курс по отношению к доллару США был 1 к 68-и. Это самое существенное падение, начиная с апреля 2016-го. Причинами называют американские санкции, введенные после отравления в Британии Сергея и Юлии Скрипаль. Среди прочего они предусматривают заморозку долларовых операций для семи российских банков.

Курс на девальвацию взяла и турецкая лира. Так она отреагировала на решение Вашингтона удвоить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. С начала года лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 40%.