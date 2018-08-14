НКФР: Прибыль страховых компаний Молдовы сократилась в 4 раза

Прибыль страховых компаний Молдовы (до налогообложения) в I полугодии 2018 г. составила 8,37 млн. леев, сократившись в 4 раза по сравнению с тем же периодом 2017 г. (33,97 млн. леев).

Как сообщили в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), 14 из 17 отчитавшихся страховых компаний завершили I полугодие с прибылью, 3 компании понесли убытки, передает infomarket.md.

Наибольшую прибыль получила компания Grawe Carat Asigurari – 12,43 млн. леев, за которой следуют Donaris VIG (8,53 млн. леев), Acord Grup (6,54 млн. леев), Moldasig (6,41 млн. леев), Asterra Grup (3,65 млн. леев) и Klassika Asigurari (3,6 млн. леев). Самые большие убытки понесла компания Asito – 22,1 млн. леев и Alliance Insurance Group – 22,6 млн. леев, лицензия которой была отозвана в июле 2018 г.

На конец июня 2018 г. совокупные активы страховых компаний Молдовы составили 3 млрд. 272,9 млн. леев, увеличившись на 2,2% по сравнению с ситуацией на конец июня 2017 г., а размер чистых активов вырос на 3,8% - до 1 млрд. 401,59 млн. леев. Уставный капитал всех страховых компаний составил 619,6 млн. леев (+6,8% по сравнению с I полугодием 2017 г.).

Самый большой уставный капитал, за исключением Sigur-Asigur (67,4 млн. леев), которая меняет сферу деятельности, у компаний General Asigurari (61,5 млн. леев), Moldasig (60 млн. леев), Grawe Carat Asigurari (57,37 млн. леев), Donaris VIG (50,69 млн. леев). По данным НКФР, технические резервы страхового рынка выросли на 1,9% по сравнению с ситуацией на июнь 2017 г. - до 1 млрд. 561,7 млн. леев, а располагаемая маржа платежеспособности увеличилась на 15,4% - до 685,37 млн. леев. Коэффициент ликвидности варьирует от 0,004% (Alliance Insurance Group) до 16,51% (Intact Asigurari Generale).

В отчетном периоде на перестрахование было направлено почти 141 млн. леев, что в 4,1 раза больше, чем в январе-июне 2017 г. Данные НКФР содержат информацию о 17 действующих страховых компаниях Молдовы.