Директор Софии Ротару объяснил отсутствие мужчины у певицы после смерти супруга

София Ротару сторонится громких встреч с поклонниками и хранит память об умершем муже.

Знаменитая певица недавно отметила свой день рождения. 71-летняя София Ротару провела праздник в узком кругу близких ей людей в Киеве.

Директор певицы Сергей Лавров раскрыл некоторые тайны ее личной жизни. По его словам, после смерти в 2002 году своего мужа Анатолия Евдокименко народная артистка СССР, Герой Украины и Кавалер ордена Республики Молдова до сих пор хранит ему верность, несмотря на многочисленные предложения руки и сердца от состоятельных поклонников.

- Уверен, что предложений у нее было бы немало. Только свистни - прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия. Минимальная стоимость ее выступлений - 50 тысяч евро, - рассказал Сергей Лавров.

София Ротару сохраняет удивительно стройную фигуру благодаря особой диете, которой она придерживается много лет. Выглядеть моложе на 30 лет певице помогает ее преданная команда.

- У нее своя строгая диета, которой она придерживается уже очень много лет. С нами на гастроли всегда ездит подруга Софии Михайловны, Наташа - она же костюмер, врач и диетолог в одном лице. Они вместе уже больше двадцати лет. Так вот именно Наташа следит за рационом певицы. Она идет на кухню даже в дорогих гостиницах и на пальцах объясняет, как приготовить, например, кашу на воде. Однажды в пятизвездочном отеле мы даже уху варили. У Софии Михайловны очень правильное питание, которое позволяет ей оставаться в такой потрясающей форме. После пяти вечера она не ужинает. В спортзал, кстати, тоже не ходит, - поведал Лавров.

В соцопросах Софию Ротару неоднократно объявляли любимой артисткой России. Ее называли «королевой российской эстрады», «золотым голосом Украины», «главной певицей России». Она была официально признана «Человеком XX столетия», «Лучшей украинской эстрадной певицей XX столетия».