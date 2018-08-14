Первый ИТ-парк в Молдове насчитывает 245 резидентов

245 отечественных и зарубежных компаний в области информационных технологий присоединились к первому ИТ-парку в Молдове – „Moldova IT park” начиная с 1 января текущего года, что составляет более половины ИТ-компаний в стране. Только в июле количество резидентов парка увеличилось на 28, а доходы от продаж увеличились до 1,7 млрд. леев, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Среди льгот, предоставляемых резидентам ИТ-парков, следует отметить единый налог в размере 7% от доходов от продаж, а также ликвидацию бюрократических барьеров. Была упрощена процедура отчетности и сведено к минимуму взаимодействие с государственными учреждениями. Кроме того, парк предлагает виртуальный режим работы: резиденты могут осуществлять свою деятельность и пользоваться льготами из собственных офисов или домов после предварительной регистрации. Средняя зарплата в ИТ-секторе составляет 17 тыс. леев.

Первый ИТ-парк в Республике Молдова начал свою деятельность 1 января текущего года и был создан по инициативе премьер-министра Павла Филипа. Парк был создан сроком на десять лет. Планируется увеличить количество резидентов примерно до 400 ИТ-компаний, создать новые рабочие места и привлечь местные и иностранные инвестиции.