В июле годовой уровень инфляции был ниже, чем в июне

В июле 2018 года годовая инфляция составила 3,0%, что на 0,2 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно прогнозам, опубликованным ранее, инфляция третий месяц опустилась ниже нижнего предела вариативного интервала в ±1,5 процентных пунктов от целевого показателя в 5,0%, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Национального банка, наибольший вклад в годовые темпы инфляции в 2,2 пр. пункта внесли цены на продукты питания. Базовая инфляция и цены на топливо повлияли на 1,1 и, соответственно, на 0,7 процентных пунктов. Регулируемые цены генерировали негативный вклад в -1,0 пр. пункта.

Ежемесячный базовый уровень инфляции увеличился в июле на 0,2%. Самые значительные повышения цен коснулись компонента „культура и отдых” в результате увеличения на 14,6% цен на „зарубежный туризм” и „сигареты”, на 3,2%. В то же время, цены на „легковые автомобили и прицепы” снизились на 1,3% в условиях укрепления курса национальной валюты по отношению к единой европейской валюте и к доллару США.

Снижение цен на продукты питания на 1,9% по сравнению с июнем обусловлен, в частности, снижением цен на свежие овощи (-14,2%), на картофель (-13,0) и на свежие фрукты (-6,9%). Одновременно выросли цены на яйца (на 1,8%), рыбу и рыбные консервы (0,8%). Исключая фактор сезонности, цены на продукты питания увеличились на 0,8% по сравнению с уровнем предыдущего месяца.

В июле цены на топливо снизились на 0,3% по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Их динамика была вызвана снижением цен на бензин и дизельное топливо в соответствии с тенденцией цен на нефть на международном рынке. Цены на газ в баллонах выросли на 0,2%, а угля уменьшились на 0,2%. Цены на дрова и жидкое топливо остались на уровне предыдущего месяца.

В отчетном месяце регулируемые цены на услуги и товары упали на 2,0% по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Динамика была обусловлена снижением тарифа на электроэнергию на 9,9%. Вместе с тем, на снижение ежемесячного уровня регулируемых цен повлияло и снижение цен на лекарства (-0,4%) и воздушный транспорт (-1,7%).

Годовой темп роста цен на регулируемую продукцию и услуги составил -4,4%, что на 1,9 пр. пункта ниже по сравнению с уровнем предыдущего месяца и на 11,8 процентных пункта меньше, чем в июле 2017 года.