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Андрей Нэстасе потребовал возбудить уголовное дело против Игоря Додона
14.08.2018

Председатель партии "Платформа достоинства и правды" (DA) Андрей Нэстасе потребовал обратился в Генеральную прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела против президента Игоря Додона на основании статьи 330/2 "Незаконное обогащение".

Нэстасе написал во вторник на своей странице в социальной сети, что "Додон всю свою карьеру был на государственной службе", передает infotag.md

"Посмотрите, в каком замке он живёт. Как разбрасывается деньгами. Можно так жить на зарплату чиновника? Вот почему я требую, чтобы Прокуратура возбудила уголовное дело против президента. Прошу считать мой пост официальным заявлением", - написал он.

По его словам, вся политическая карьера нынешнего президента "соткана из предательства и вранья".

"Он предал Воронина (лидера Партии коммунистов - "И.") после получения членского билета из его рук. Выступил с заявлением, что Таможенный союз не имеет никакой перспективы, а через какое-то время стал утверждать, что Молдова не сможет без этого объединения. Через своего кума Виорела Мельника, Додон очень неплохо сотрудничал с Шором (примаром Орхей - "И."), который финансировал его предвыборную кампанию в Кишиневе в 2011 г.", - отметил Нэстасе.

Лидер "Платформы DA" написал, что в президентскую кампанию Додон требовал, чтобы оппозиционные кандидаты подписали обязательства не сотрудничать с Демократической партией (ДПМ), но за почти два года своего президентства Додон "всегда помогал Плахотнюку (председатель ДПМ - "И.") решать его стратегические задачи - неприкосновенность генерального прокурора, назначение Василия Ботнаря в "Молдовагаз", утверждение всех послов и судей, изменение избирательной системы, утверждение закона о мошеннической схеме по строительству "Арены Кишинева", которая принесёт государству убытки в размере более миллиарда леев". 

"Ни одного телевизионного обращения к народу по поводу ситуации в стране. Ни одного выступления в парламенте. Ни одного организованного протеста против режима. Два года мы видели от президента только концерты, охоту, гонки на квадрациклах, сбор клубники и многочисленные поездки в отпуск за государственный счёт", - считает оппозиционер.

Он отметил, что "в своей предвыборной программе Додон клялся найти и вернуть украденный миллиард и не допустить, чтобы граждане возвращали эти деньги, однако он даже не попытался инициировать законодательный референдум по отмене закона о выплате гражданами в двойном размере украденных денег, хотя Кодекс о выборах наделяет главу государства таким правом". 

"Более того, несколько дней назад президент подписал закон об амнистии капитала, включив зелёный свет очень вероятной легализации ворованных денежных средств и отмыванию грязных денег всего за 3%. После этого можно смело утверждать, что Додон является пособником банковской кражи. Так неужели десяток поездок к Путину без каких-либо ощутимых результатов для Молдовы могут быть важнее для кого-то, чем президент-марионетка, который два года ничего не сделал, чтобы остановить деградацию страны?", - возмутился Нэстасе.


 
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