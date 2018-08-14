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Общество
КПП Паланка-Маяки-Удобное будет пропускать только легковые автомобили
14.08.2018

До конца лета рейсовые автобусы и микроавтобусы смогут пересекать молдо-украинскую границу только через контрольно-пропускной пункт Тудора-Староказачье. Автомобили – через КПП Паланка-Маяки-Удобное.

Такое решение приняли таможенные и пограничные службы Молдовы и Украины. Оно призвано сократить очереди на двух самых загруженных погранпунктах. В силу договоренность вступит после утверждения в Кишиневе и Киеве.

Водителей о новых правилах будут информировать мобильные патрули пограничной полиции. Они же станут направлять транспорт на нужный КПП.

По данным статистики, в конце прошлой недели поток транспорта на южном участке границы с Украиной вырос на треть. Пункт Тудора-Староказачье пересекали почти 18 тысяч раз, КПП Паланка-Маяки-Удобное - более десяти тысяч раз.


 
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