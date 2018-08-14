Боцан: Додон вступил в конфликт с ПСРМ

Президент Игорь Додон, который подписал недавно пакет законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капитала, вступил в незаметный еще конфликт с Партией социалистов, потому что ПСРМ осудила пакет законов о налоговой амнистии или добровольном декларировании имущества и малой реформе налогообложения.

Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан. В интервью для Радио Europa Liberă, аналитик добавил, что лидер социалистов Зинаида Гречаный объяснила, почему фракция ПСРМ покинула зал парламента, отметив, что налоговая амнистия является неправильной в том, как она продвигалась, передает ipn.md.

Лидер ПСРМ сказала, что налоговая амнистия является несправедливой, и Партия социалистов давно продвигает свою налоговую реформу, которая предполагает, в первую очередь, освобождение от налогов для граждан с низкими доходами. Она добавила, что Партия социалистов предлагает, чтобы налогообложение было прогрессивным, в три ступени – 7, 17 и 25%. „И вот первый сюрприз. Г-н Додон утверждает, что демократы поступили правильно, он якобы давно предлагал изменение налогового законодательства и настаивал на плоской или единой шкале налогообложения для всех граждан Республики Молдова”, - отметил Игорь Боцан.

Директор ADEPT считает, что Игорь Додон даже не говорил на эту тему с фракцией Партии социалистов. По крайней мере, в объяснительной записке, которую он обнародовал, когда объявил, что подпишет проект закона, даже не упомянута фракция ПСРМ, что является очень странным.

Что касается политических дивидендов для президента от подписания этого пакета законов, директор ADEPT заявил, что главное для Игоря Додона было соблюсти новый пакет, продвигаемый ДПМ и бросить пыль в глаза, говоря, что это необходимо было сделать, но недостаточно. И это, по мнению аналитика, не навредит ни ему, ни партии, потому что вещи как-то стабилизировались на политической сцене, и он и ПСРМ имеют определенный рейтинг.

„Я считаю, что в целом социалисты потеряли, но опять же вернемся к аргументам. Г-н Додон набросился и на партнеров по развитию. Партнеры по развитию, я имею в виду представителей США, Европейского союза, Всемирного банка, Международного валютного фонда сказали очень ясно, что есть письменные обязательства Республики Молдова, и они были нарушены. То же самое, на самом деле, сказала и Зинаида Гречаная через аргументы, которых представила общественности после того, как покинула зал заседаний парламента”, - отметил Игорь Боцан.

Парламент принял в конце прошлой сессии законопроект, согласно которому физические лица смогут объявить добровольно незадекларированное имущество, или заявленное по более низкой цене. Это относится к денежным средствам, недвижимому имуществу, ценным бумагам, долям участия в уставном капитале, транспортным средствам, как в стране, так и за рубежом. Субъекты добровольного декларирования должны до 1 февраля 2019 года уплатить в государственный бюджет налог добровольного декларирования в размере 3% от цены, или разницу.