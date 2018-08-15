С 24 августа поездка на поезде Кишинев – Яссы дешевеет

С 24 августа, те, кто выбирает путешествие на поезде в Яссы, будут платить меньше за билет. Билет на третий класс будет стоить 90 леев, что на 42 лея меньше, чем до сих пор. Пассажиры, которые выберут второй класс, будут платить 100 леев, вместо 148 леев. А те, кто предпочтет путешествовать первым классом, будут платить 130 леев, вместо 173, передает IPN.

Как отмечается в сообщении для прессы Железной дороги Молдовы, поезд Кишинев – Сокола (Яссы) модернизирован, оснащен кондиционером и бесплатным wi-fi. В то же время, Железная дорога Молдовы информирует, что поезд Кишинев – Сокола будет курсировать три раза в неделю, вместо двух, как было до сих пор. Пассажиры смогут путешествовать в Яссы и обратно по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд отправляется из Железнодорожного вокзала Кишинева в 06.16 и прибывает на станцию Сокола в 10.15. Обратно выезжает в 17.42 и прибывает в 21.36. Время в пути было сокращено на 20 минут. Кроме того, поезд Кишинев – Сокола выполнит дополнительный рей 27 августа, в День Независимости Республики Молдова.

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