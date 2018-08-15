Программа Праздника Лимба Ноастрэ

Муниципальные власти готовят мероприятия и культурно-художественную программу, посвященную Национальному празднику Лимба Ноастрэ, который будет проходить 29-31 августа. Программа содержит возложение цветов, литературно-музыкальные спектакли, выставки и спортивные состязания, передает IPN со ссылкой на распоряжение, подписанное исполняющим обязанности примара Русланом Кодряну.

Культурно-художественные мероприятия начнутся в среду, 29 августа, в 11.00, когда состоится празднование 20-летия Библиотеки „Alba Iulia” в здании учреждения. 30 августа, в 14.30, в Центральной библиотеке им. Богдана Петричейку Хашдеу состоится литературно-художественное мероприятие на тему: „Mult e dulce și frumoasă”.

31 августа, в 10.00, состоится возложение цветов к Памятнику Господарю Штефану Великому и Святому и литературно-художественное событие: „В начале было слово”. В то же время состоится возложение цветов к бюсту поэту Алеку Руссо, где пройдет и литературно-музыкальная композиция на тему: „Limba noastră-i o comoară” (Наш язык - клад нетленный).

В сквере по ул. М. Костин в секторе Рышкань, в 11.00, состоится художественная программа: „Dulce și frumoasă-i limba mea de-acasă”. Кроме того, будут организованы выставки и спортивные соревнования. В то же время, в сквере у Магазина Unic в секторе Центр состоится литературно-музыкальный спектакль под названием: „Ода родному языку”. Одновременно, на площади Великого Национального Собрания состоится концерт „Al mamei dulce grai...”.

В Парке им. Штефана Великого и Святого, в 14.00, состоится концерт духового оркестра Управления парками культуры и отдыха муниципия Кишинев на тему: „Избранные песни”.

В 15.30 на ПВНС начнется хореографический спектакль Ассоциации современного танца „В ритме века...”. Начиная с 18.00, начнется концерт „Памятник Слову”, посвященный Национальному празднику Лимба Ноастрэ.