Новый вызов режиму, установленному в Зоне безопасности

Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) выражает озабоченность и недоумение в связи с несанкционированным проведением военных учений с форсированием реки Днестр, что может снова привести к напряженности в Зоне безопасности, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Вчера на левом берегу Днестра, в районе пляжа села Тырнаука Слобозийского района и возле пешеходного моста через реку Днестр в г. Тирасполь установлено скопление бронетехники типа TAB («БТР70») и военных грузовиков без регистрационных номеров и опознавательных знаков. Согласно отчетам, были хорошо слышны двигатели бронемашин, а на входе в реку Днестр были замечены специальная военная техника и оборудование.

Военное командование контингента миротворческих сил Республики Молдова (МС РМ) предприняло меры по проверке данной территории, однако старшему военному начальнику МС РМ доступ на место перекрыли неизвестные лица, последний был вынужден запросить выход группы военных наблюдателей, по прибытии которых уже был констатирован отъезд бронетехники и грузовиков. Стоит отметить, что военный патруль ОГРВ находится в Зоне безопасности незаконно, без разрешения Объединенного военного командования.



В этом контексте отмечаем, что еще 13 августа с. г. на официальном сайте западного военного округа Российской Федерации появилась информация, что ОГРВ, дислоцированная в Приднестровском регионе Республики Молдова, «подготовила боевые машины к предстоящим занятиям по преодолению водных преград»

Отмеченные действия, как и другие аналогичные прецеденты, предпринятые в Зоне безопасности военными частями Российской Федерации, а также способ информирования об этих действиях, мы квалифицируем как провокационные и вызывающие. Эти действия нарушают существующий механизм поддержания режима в Зоне безопасности, а также проведения миротворческой миссии. Представители одной из составляющих ОКК проявляют неспособность выполнять взятые на себя обязательства, полностью игнорируя основные документы Комиссии.