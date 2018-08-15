На что живет новый претор столичного сектора Чокана

Со вчерашнего дня Синильга Школьник является новым претором столичного сектора Чокана, где до этого она работала секретарем. За прошлый год на должности секретаря претуры она заработала более 128 тыс. леев, пишет Oficial.md.

Как сообщает ТРИБУНА, в своей декларации о доходах она указывает и доходы из других источников. Это 22 790 леев от ООО « Moldtrans-tur ».

Также, с 1994 и 2003 гг. чиновница владеет двумя участками под застройку, площадью 0.0599 и 0,0608 га соответственно, стоимость которых составляет 77208 и 78368 леев.

Еще новый претор владеет квартирой, площадью 49,9 м², которая была приобретена в 2001 году и ее оценочная стоимость составляет 117 454 леев. Также она владеет жилым домом, площадью в 160 м², стоимость которого составляет 0 леев.

Синильга Школьник владеет автомобилем Hyundai Accent 2016 г.в., который был приобретен в 2017 году за 190 тыс.леев.

У нового претора в 2017 году было три кредита, срок погашения двух из которых истекает в 2019 году.

Кристина Пендя