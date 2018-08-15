Жители Молдовы получают солнечные удары, уже есть пострадавшие

Три человека обратились за помощью врачей после полученного солнечного удара на прошлой неделе в Кишиневе и Бельцах.

Пресс-секретарь Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Диана Блэнару сообщила, что два случая были зарегистрированы в столице, третий — в Бэлць. «Два человека были госпитализированы», — уточнила она, пишет moldpres.md.

Сотрудник пресс-службы Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу подчеркнула, что с наступлением высоких температур в стране установлены девять палаток оказания помощи в жаркую погоду, в которые обратились более 7400 человек.

«Палатки были установлены в Кишиневе (5), Кагуле, Бельцах и Комрате. Чаще всего помощь нужна пожилым людям и матерям с детьми. Палатки работают, когда температура воздуха достигает днем +33, +35 градусов», — сказала Пушкашу.

В период жары врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 10.00 до 18.00, носить головные уборы, легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, употреблять не менее 2 литров жидкости в день, отказаться от алкогольных напитков, в том числе пива, и содержащих кофеин, снизить интенсивность и темпы физической нагрузки, употреблять в пищу больше овощей и фруктов.

Напомним, в понедельник, 13 августа, молдавские синоптики объявили желтый код из-за жары.