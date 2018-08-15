Подробности о съезде, «который принесет новых лидеров, новые взгляды»

«Внеочередной VIII съезд, который состоится 9 сентября 2018 года, завершит процесс внутреннего реформирования и очищения партии, и представит избирателям новых лидеров с новыми взглядами, которые готовы служить стране и народу», – заявил вице-председатель Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Александр Бужорян в интервью для www.oficial.md.

Либерал-демократ уточнил, что на съезде будет избрано новое руководство партии и будет дан старт предвыборной кампании.

«На съезде для нас принципиально важно утвердить изменения в Устав и Программу партии и избрать руководство ЛДПМ: председателя, членов Политбюро, Комиссию по этике и арбитражу и Ревизионную комиссию.

На съезде будет дан старт предвыборной кампании и рассмотрена стратегия кампании с точки зрения сотрудничества между тремя оппозиционными партиями ЛДПМ, ПДС и ППДП. И, конечно же, этот съезд послужит мобилизующим фактором для членов партии, которая еще не сказала своего последнего слова в молдавской политике», – отметил политик.

Михаела Коноваль