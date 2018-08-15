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Политика
Подробности о последнем политическом скандале в Молдове!
15.08.2018

Один из основателей партии «Воля Народа» Николай Гырбу покинул политформирование за три месяца до учредительного съезда. 

Корреспонденту www.curentul.md Гырбу заявил, что его возвращение в партию категорически исключено.
«Партия отклонилась от первоначального курса, и на мой взгляд, изменила свою структуру», – отметил Гырбу.

Ранее нынешний председатель партии  Штефан Урыту заявлял, что Гырбу покинул партию, потому что хотел поддержать другую политическую группировку на выборах столичного примара.

На вопрос о правдивости этих заявлений, Гырбу заявил: «К сожалению, я не нашел партии, которая представляла бы меня.  Я никого не поддержал».

В связи с участием в парламентских выборах, Николай Гырбу заявил, что он заинтересован в участии, но для этого необходима поддержка сильной партии.

Напоминаем, что учредительный съезд партии «Воля Народа» состоялся 29 апреля 2018 года.

Дмитрий Гаркалюк


 
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