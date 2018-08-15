Подробности о последнем политическом скандале в Молдове!

Один из основателей партии «Воля Народа» Николай Гырбу покинул политформирование за три месяца до учредительного съезда.

Корреспонденту www.curentul.md Гырбу заявил, что его возвращение в партию категорически исключено.

«Партия отклонилась от первоначального курса, и на мой взгляд, изменила свою структуру», – отметил Гырбу.

Ранее нынешний председатель партии Штефан Урыту заявлял, что Гырбу покинул партию, потому что хотел поддержать другую политическую группировку на выборах столичного примара.

На вопрос о правдивости этих заявлений, Гырбу заявил: «К сожалению, я не нашел партии, которая представляла бы меня. Я никого не поддержал».

В связи с участием в парламентских выборах, Николай Гырбу заявил, что он заинтересован в участии, но для этого необходима поддержка сильной партии.

Напоминаем, что учредительный съезд партии «Воля Народа» состоялся 29 апреля 2018 года.

Дмитрий Гаркалюк