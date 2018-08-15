Известный политический аналитик рассказал, как протесты в Бухаресте могут повлиять на планирующийся в Кишиневе протест

Известный политический аналитик Николае Негру считает, что протесты в Румынии не могут повлиять на ситуацию в Республике Молдова, но могут оказать определенное влияние на протест, запланированный в Кишиневе на 26 августа.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Николай Негру заявил, что он не видит, как протест в Бухаресте может повлиять на ситуацию в Республике Молдова. «Взаимоотношения между правительствами Республики Молдова и Румынии очень хорошие. Уверен, что даже если сменится власть, отношения все равно останутся хорошими. Хорошо, что эти отношения зависят не от личных взаимоотношений между политиками, а начинают опираться на общие принципы, исторические корни, язык и культуру», – уточнил аналитик.

Вместе с тем, в связи с влиянием на протест оппозиции, намеченный на 26 августа, Николай Негру отметил, что «определенное влияние все-таки может быть». «Наша оппозиция и некоторые сторонники оппозиции могут перенять методы проведения протестов в Бухаресте. Конечно, некоторые протестующие могут поддаться воодушевлению и стать более агрессивными, как было в Бухаресте. Мы надеемся, что органы правопорядка подготовятся, и надеемся, что большинство протестующих не поддадутся более радикальным настроениям», – добавил он.

Андриана Кептине