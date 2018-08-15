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Общество
Работники бюджетной сферы будут иметь девять выходных дней
15.08.2018

Дни 28, 29 и 30 августа 2018 года будут считаться выходными для работников бюджетной сферы, а субботы 8 и 29 сентября, а также 27 октября 2018 года будут объявлены рабочими днями. Проект постановления правительства на этот счет опубликован на сайте particip.gov.md, передает IPN.

Согласно Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, принимая во внимание тот факт, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней, с 25 августа и до 2 сентября.

Предложение об изменении графика работы соответствует положениям Трудового кодекса, согласно которым, правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни в целях рационального использования работниками выходных дней и нерабочих праздничных дней.


 
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