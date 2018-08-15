Страховой бизнес катастрофически теряет рентабельность

Страховой бизнес в Молдове катастрофически теряет рентабельность, чему свидетельствуют данные о прибыли страховых обществ по результатам за первое полугодие 2018 года.

Как передает ИНФОТАГ, цитируя данные Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), по итогам января-июня 2018 года прибыль страховых обществ до налогообложения сократилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Положительные результаты показали следующие страховые общества: Grawe Carat Asigurari - 12,43 млн. леев, Donaris VIG - 8,53 млн. леев, Acord Grup - 6,54 млн. леев, Moldasig - 6,41 млн. леев, Asterra Grup - 3,65 млн. леев, Klassika Asigurari - 3,6 млн. леев.

Согласно данным НКФР, компания Asito за этот период показала убытки в объеме 22,1 млн. леев, а Alliance Insurance Group - 22,6 млн. леев.

Справка ИНФОТАГ. На 1 июля 20128 года совокупные активы страховых обществ составляли 3,2 млрд. леев, чистые активы - до 1,4 млрд. леев. Уставный капитал страховых компаний составлял 619,6 млн. леев. Наибольшим уставным капиталом обладают следующие компании: General Asigurari - 61,5 млн. леев, Moldasig - 60 млн. леев, Grawe Carat Asigurari - 57,37 млн. леев, Donaris VIG - 50,69 млн. леев. Наивысшим показателем коэффициента ликвидности на страховом рынке Молдовы обладает страховое общество General Asigurari, у которого он составляет 16,51 процента.