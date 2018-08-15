Эпидемия краж номеров с автомобилей из Молдовы захлестнула Одессу

Злоумышленники, снимающие номера с иностранных машин, активизировались в Одессе.

Город захлестнула эпидемия краж автономеров, от которой страдают в первую очередь водители из Молдовы. Расчет преступников оказывается очень простым.

Они крадут номер и оставляют записку владельцу машины с требованием выкупа. Стоимость выкупа оказывается немного меньше затрат на восстановление номера. Поэтому многие автомобилисты идут на поводу у шантажистов.

- В одном дворе насчитали 11 машин без номерных знаков. Одесса. В основном молдавские машины. Мы сами сняли номера, на всякий случай. Сегодня остановил дорожный патруль, номера находились на переднем и заднем стекле, назвали это правонарушением и начали выписывать штраф. Будьте осторожны на Украине! -поделилась своей историей в паблике «Городе без маршруток» побывавшая в Одессе Яна.

По словам пользователей, иностранные автономера крадут во многих крупных городах Украины. «Тут восстановить номер, если он нового образца, 450 лей. Беготня в полицию и справки на таможне.. 400 гривен дешевле. Так что бизнес работает», «Этот бизнес с воровством номеров не только в Одессе. В Киеве тоже. И снимают любые иностранные номера. В Киеве снимают в основном литовские номера, молдавские там редко», «Сейчас, по-моему, лучше ездить на поезде. Быстро, и не надо переживать за машины. И очередь на таможне не стоишь», - написали пострадавшие от действий автоворов молдаване.