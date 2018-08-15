Бронетехнику и военные грузовики без отличительных знаков заметили на левом берегу Днестра

На левом берегу Днестра снова проводят незаконные военные учения. Бронетехнику и военные грузовики без отличительных знаков заметили накануне возле пляжа села Тырновка и пешеходного моста через Днестр из Тирасполя. По данным делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии, военная техника форсировала реку Днестр.

Командира контингента миротворческих сил Молдовы, который прибыл на место, неизвестные не пустили в зону. Когда были затребованы военные наблюдатели, бронетехника и грузовики уехали.

По данным российского министерства обороны, оперативная группа российских войск подготовила технику для возможных учений по форсированию реки Днестр. Кишиневские власти квалифицируют эти действия провокационными и нарушающими механизм обеспечения режима в Зоне безопасности. Таким образом, Тирасполь доказывает свою неспособность выполнять принятые обязательства.

В конце июня Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции, который подписали Молдова и еще семь государств, о выводе российских войск, которые незаконно находятся на территории нашей страны.