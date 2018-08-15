Как США повлияли на возвращение мигрантов в Молдову

В страну вернутся граждане, которые уже много лет живут и работают в Турции. Америка объявила торговую войну всему миру, обложив пошлинами Россию, Китай, Канаду и Евросоюз. А больнее всего досталось туркам. США в два раза повысили пошлины на их сталь и алюминий, после чего курс турецкой лиры упал до рекордных 6,79 лиры за доллар.

Конфликт начался с того, что в прошлом году в Турции был арестован американский пастор по имени Эндрю Брансон. Его обвинили в пособничестве Рабочей партии Курдистана и в связях с исламским богословом Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом. В ответ на это Штаты ввели санкции против двух турецких министров: внут­ренних дел и юстиции. С этого и началось противостояние между государствами, переросшее затем в большую экономическую войну.

- Если у вас под подушкой есть евро, доллары или золото, доставайте их! Несите все в банки и меняйте на турецкие лиры, - обратился к народу Реджеп Эрдоган. - Так мы будем сражаться в этой войне за независимость. Не забывайте: с ними – доллар, а с нами – наш народ и наш бог.

Молдова выиграет и проиграет

Молдавские граждане, которые живут и работают в Турции, почувствовали обвал турецкой лиры, который уже проявился в росте цен.

- Еще вчера я покупала хлеб за лиру, а сегодня уже за 1,25, - рассказывает «Комсомолке» Виктория из Молдовы, которая работает в Турции уже 17 лет.

Свою фамилию Виктория просила не называть из-за опасений, что работает она, как и большинство наших соотечественников в Турции, неофициально. Она рассказала, что многие молдаване из-за сложившейся ситуации близки к принятию решения вернуться домой в Молдову.

- Вернутся домой те, кто получает зарплату в лирах. Но большинство тех, кто приехал сюда на работу из Молдовы, все-таки получают ее в долларах. Знаете, раньше тоже случались подобные вещи, но за 5-6 месяцев ситуация восстанавливалась и зарплата нормализовалась. Скорее всего, так будет и в этот раз. Но многие действительно решили вернуться домой.

По словам Виктории, чаще всего наши граждане не собираются оставаться в Турции навсегда, их цель — заработать и вернуться. Правда, у многих на это уходят долгие годы. Виктория работает в Турции уже 17 лет. За это время построила в Молдове дом, выучила ребенка, купила машину, а недавно и квартиру сыну. Обычно детей с собой в Турцию не берут, оставляют с родственниками в Молдове.

- Тут работать приходится очень много, с 8 до 8. На детей времени не остается, - говорит Виктория.

Туры в Турцию для молдаван не подешевеют

Дело в том, что наши тур­операторы осуществляют расчеты с турецкими турагентствами только в долларах и евро, поэтому дешеветь путевки в Турцию не будут.

- Но могут быть скидки, когда будет «горящая путевка», а с лирой это не связано, - сообщила «Комсомолке» директор турагентства Jalon Прасковья Кулева.

ПАВЕЛ МУНТЯН