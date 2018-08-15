Семью уроженки Молдовы спасло чудо при обрушении моста в Генуе

Жительница Молдовы Диана Доска оказалась рядом с обрушившимся мостом в Генуе. Диана живет и работает в Италии уже 12 лет. Женщина считает, что ее семью спасло чудо - каждый день они проезжали по этому мосту в гипермаркет за покупками.

Трагедия стала крупнейшей техногенной катастрофой в новейшей истории Генуи и погрузила город в траур.

- Этот мост находится в индустриальной зоне. Часто ездила по нему, направляясь в гипермаркет. Новость о крушении всех взбудоражила. Некоторые говорят, что был удар молнией, после чего слышали сильный шум, а затем произошло обрушение. Был очень сильный дождь, - рассказала Диана Sputnik Moldova.

Женщина работает в торговом центре. По ее словам, водители грузовых автомобилей говорили об опасных колебаниях моста в дни, предшествующих катастрофе.

- Водители торгового центра, в котором работаю, рассказали, что мост в последние дни шатался, когда по нему ехал транспорт. А ведь этот мост очень востребован, потому что находится на автостраде. Многие используют его для проезда через город. Возможно, он находился не в лучшем состоянии, - считает женщина.

Диана Доска говорит, что в Генуе живут и работают много молдаван, но пока о пострадавших или погибших соотечественниках ничего не известно.

В Генуе обрушился пролет моста длиной около 200 метров. При этом высота моста составляет 100 метров. В время удара стихии на мосту находились десятки автомобилей. Сам мост был открыт с 1967 года. По последним данным, под обломками моста были найдены тела 35 человек.

Обрушение моста во время грозы | Bridge collapse during a thunderstorm (Генуя,Genova)