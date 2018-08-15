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Молдавская диаспора зовет на протест в Кишиневе
15.08.2018

Молдавская диаспора приглашает сторонников присоединится к протесту, организовываемому Национальным движением сопротивления на центральной площади в Кишиневе 26 августа.

Несколько членов диаспоры уже начали массовую мобилизацию в социальных сетях, сообщает unimedia.info.

В постах в социальной сети они призывают граждан Молдовы, находящихся в эти дни в Кишиневе выйти на площадь. Сформировать инициативные группы и проинформировать людей о предстоящем протесте.

Кампания проходит под лозунгом "Диаспора возвращается домой".


 
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