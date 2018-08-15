Виорел Гырбу, экономический эксперт: Падение спроса на валюту у экономических агентов – тревожный сигнал

Начиная с 2017 года, наблюдается тенденция устойчивого роста национальной валюты по отношению ко всем основным валютам, которые контролируются и которые могут быть найдены на странице Национального банка Молдовы. Экономический эксперт Института рыночной экономики Виорел Гырбу считает, что динамика курса национальной валюты продиктовано, в первую очередь, банковским кризисом 2014-2015 годов, за которым последовал шок на валютном рынке 2015 года. По его мнению, это буквально взорвало развитие национальной экономики или восходящий тренд, которого имела национальная экономика в тот период и, в частности, эти события оказали очень негативное влияние на веру бизнеса в развитие новых предприятий. Эксперт говорит, что главная проблема возникла тогда, когда был украден миллиард из банковского сектора, передает IPN.

„Таким образом, молдавский лей растет по отношению к доллару, евро, российскому рублю, румынскому лею и украинской гривне. Это означает, что молдавский экспорт становится все дороже, а молдавские экспортеры получают все меньше денег. А это приводит к тому, что у молдавских экспортеров и у предприятиях-производителях из Молдовы способность инвестировать в развитие бизнеса, в покупке технологий и в увеличение заработной платы все меньше для того, чтобы увеличить некоторые показатели национальной экономики. И это имеет только негативный оттенок, как я понимаю”, - сказал Виорел Гырбу в интервью для Радио Europa Liberă.

Очень жаль, что Молдова столкнулась с очень серьезной ситуацией, с этим банковским кризисом, который сильно повлиял на бизнес и рядовых граждан, сказал эксперт. Правительство не предприняло компенсационные меры, но защитило свои интересы, и это ясно видно по тому, как развивается национальная экономика. Что касается развития в дальнейшем ситуации, эксперт говорит, что в предвыборном периоде власть проявляет крайнюю щедрость на всевозможные инициативы, чтобы создать и стимулировать уверенность в том, что политики, которые оно реализует, являются эффективными. „Эволюция лея с этой точки зрения, думаю, все-таки не будет иметь негативный тренд, так что влияние на лей не будет сильным, потому что правительство имеет пространство для маневра. Оно может сосредоточиться на определенных популистских мерах, но в то же время сократит текущие расходы, которые простые граждане не заметят”, - отметил Виорел Гырбу. Однако, негативный эффект не будет виден в период избирательной кампании - он ощутится позднее.

Виорел Гырбу добавил, что, когда речь идет об обменном курсе молдавского лея, не следует рассматривать только предложения, но и спрос. По его словам, предложение валюты на молдавском рынке находится в рамках восходящего тренда. Однако, не следует полагать, что все так радужно и мы находимся в хорошем положении. В предыдущие периоды ситуации были лучше. Как серьезную проблему отметил Виорел Гырбу снижения спроса на валюту со стороны экономических агентов. Если в 2013 году за полгода спрос на валюту составил 1,3 миллиарда долларов, то в текущем году не достиг и миллиарда долларов.