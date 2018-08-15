Лидер ППДП требует расследовать случаи манипулирования на Facebook от имени партии

Лидер ППДП Андрей Нэстасе требует от правоохранительных органов Республики Молдова расследовать незаконные действия, совершенные неизвестными, которые создали несколько страниц в социальной сети Facebook. Они использовали название и логотип ППДП, а так же его имя в качестве председателя партии, распространив ложные порочащие сведения, передает IPN.

По словам Андрея Нэстасе, на этих страницах распространяются фальшивые новости, в частности в предверии 26 августа, когда состоится акция протеста оппозиции. „Самое худшее, что они призывают к незаконным действиям, антиконституционным и полностью искажают наши призывы к массовому, мирному и решительнрому протесту против злоупотреблений молдавских властей”, - сказал Андрей Нэстасе.

Лидер ППДП осудил и страницу с именем „Андрей Нэстасе – генеральный примар муниципия Кишинэу”, на которой во имя ППДП размещены фальшивые порочащие сообщения с призывами к насилию и подстреканию к гражданской войне.

Политик отметил, что у ППДП есть сайт platformada.md, официальная страница в Facebook Андрея Нэстасе с синей галочкой и страница в Facebook ППДП с более чем. 20 тыс. подписчиками. Лидер ППДП имеет личный аккаунт на Twitter и Odnoklassniki.

Андрей Нэстасе подтвердил свой призыв к людям выйти 26 августа на пощадь Великого Национального Собрания и мирно протестовать.