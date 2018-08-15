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Лидер ППДП требует расследовать случаи манипулирования на Facebook от имени партии
15.08.2018

Лидер ППДП Андрей Нэстасе требует от правоохранительных органов Республики Молдова расследовать незаконные действия, совершенные неизвестными, которые создали несколько страниц в социальной сети Facebook. Они использовали название и логотип ППДП, а так же его имя в качестве председателя партии, распространив ложные порочащие сведения, передает IPN.

По словам Андрея Нэстасе, на этих страницах распространяются фальшивые новости, в частности в предверии 26 августа, когда состоится акция протеста оппозиции. „Самое худшее, что они призывают к незаконным действиям, антиконституционным и полностью искажают наши призывы к массовому, мирному и решительнрому протесту против злоупотреблений молдавских властей”, - сказал Андрей Нэстасе.

Лидер ППДП осудил и страницу с именем „Андрей Нэстасе – генеральный примар муниципия Кишинэу”, на которой во имя ППДП размещены фальшивые порочащие сообщения с призывами к насилию и подстреканию к гражданской войне.

Политик отметил, что у ППДП есть сайт platformada.md, официальная страница в Facebook Андрея Нэстасе с синей галочкой и страница в Facebook ППДП с более чем. 20 тыс. подписчиками. Лидер ППДП имеет личный аккаунт на Twitter и Odnoklassniki.

Андрей Нэстасе подтвердил свой призыв к людям выйти 26 августа на пощадь Великого Национального Собрания и мирно протестовать.


 
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