Экономическое развитие Молдовы зависит и от того, насколько безопасным является государство

Развитие Республики Молдова с экономической точки зрения зависит в том числе от того, насколько безопасным является государство. Инвестиции не приходят в государство, которое имеет на своей территории оккупационные войска. Об этом заявил эксперт в области безопасности Росиан Василой в рамках передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передает IPN.

„Когда мы говорим о безопасности, нам не обязательно нужно покупать ядерное оружие, но надо развивать способности государственных институтов для реагирования в случае необходимости, то, чего на данный момент нет”, - заявил эксперт. По его словам, Республика Молдова, помимо того, что не имеет военной доктрины, не имеет и стратегии национальной безопасности, и это создает больше проблем в том, что касается сектора безопасности. Кроме того, эксперт считает, что следует увеличить бюджет армии.

„До тех пор, пока мы будем только перечислять идеи и заявления о том, что мы хотим реинтегрировать страну, но ничего не будем делать для этого, ничего не изменится”, - отметил эксперт. По его словам, вместо этого, Республика Молдова закупает электроэнергию из приднестровского региона, создает льготы для приднестровских хозяйствующих субъеков, которые ничего не приносят в государственный бюджет Республики Молдова, а потом удивляемся, откуда у них дроны нового поколения, которые используются в том числе для наблюдения так называемой границы с приднестровским регионом.

Лидер Народного движения против мафии Серджиу Мокану считает, что Республика Молдова не нуждается в увеличении бюджета армии, но нуждается в очень ясной политической доктрине о государстве. „Республика Молдова не нуждается в увеличении военного бюджета чтобы реагировать на то, что делает Россия в Приднестровье, потому что мы можем потреблять еще два бюджета Республики Молдова и все равно не будем иметь операционные возможности России. Мы истощим напрасно наши ресурсы”, - сказал Серджиу Мокану.

Учения, которые организует Российская Федерация в приднестровском регионе, инициируются для того, чтобы некоторые эксперты забили тревогу, считает Серджиу Мокану. По его мнению, проблема должна быть решена с политической точки зрения. „Мы должны очень четко заявить, кто мы такие. У нас есть Конституция, которая не соответствует действительности. Мы должны интегрироваться в Румынию, ЕС и НАТО с территориями, которых мы контролируем. Приднестровскую проблему нужно превратить в проблему региональной и международной безопасности”, - заявил политик.

Генеральная ассамблея ООН утвердила 23 июня Резолюцию о „Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова”, проект которой был предложен Республикой Молдова и подготовлен в соавторстве с 11 странами мира.