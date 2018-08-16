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Политика
Андрей Нэстасе просит защиты у правящей власти
15.08.2018

Лидер Партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе требует от молдавских правоохранительных органов расследовать незаконные действия, совершенные неизвестными пользователями соцсетей, которые создали несколько страниц в Facebook, использовав название и логотип его партии, а также его имя в качестве председателя политформирования, распространяя через них ложные сведения, передает IPN.

По словам Андрея Нэстасе, на этих страницах размещаются фальшивые новости накануне акции протеста оппозиции 26 августа на ПВНС. „Самое худшее, что они призывают к незаконным действиям, антиконституционным и полностью искажают наши призывы к массовому, мирному и решительному протесту против злоупотреблений молдавских властей”, - сказал Андрей Нэстасе.

Лидер внепарламентской оппозиционной партии осудил и страницу с именем „Андрей Нэстасе – генеральный примар муниципия Кишинэу”, на которой от имени «Платформы DA» размещены фальшивые, порочащие его и руководимое им политформирование сообщения с призывами к насилию и подстреканию к гражданской войне.

Политик отметил, что у его партии есть свой сайт platformada.md, официальная страница в Facebook Андрея Нэстасе с синей галочкой и страница в Facebook с более чем 20 тысячами подписчиками. Лидер «Платформы DA»  имеет  также личный аккаунт на Twitter и Odnoklassniki.

Андрей Нэстасе подтвердил свой призыв к гражданам страны выйти 26 августа на площадь Великого национального собрания для мирного протеста.


 
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