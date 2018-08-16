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Политика
Съезд одной из молдавских партий может состояться в этом году лишь в одном случае. Заявления лидера партии!
16.08.2018

Очередной съезд Национал-либеральной партии (НЛП) запланирован на конец ноября 2019 года, но может состояться и в этом году.  

«За все время существования партии мы соблюдали Закон о политических партиях.  Многие правые партии планируют провести в этом году свои съезды, а это существенно усложнит процесс предвыборных переговоров между этими политформированиями.

Поэтому НЛП не планирует проводить съезд, но если речь пойдет о слиянии с другими партиями, мы его проведем», – отметила для портала ТРИБУНА лидер партии Виталия Павличенко.

Андриана Кептине


 
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