Съезд одной из молдавских партий может состояться в этом году лишь в одном случае. Заявления лидера партии!

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Политика
Очередной съезд Национал-либеральной партии (НЛП) запланирован на конец ноября 2019 года, но может состояться и в этом году.
«За все время существования партии мы соблюдали Закон о политических партиях. Многие правые партии планируют провести в этом году свои съезды, а это существенно усложнит процесс предвыборных переговоров между этими политформированиями.
Поэтому НЛП не планирует проводить съезд, но если речь пойдет о слиянии с другими партиями, мы его проведем», – отметила для портала ТРИБУНА лидер партии Виталия Павличенко.
Андриана Кептине
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