Итоги деятельности спикера Андриана Канду во время весенней сессии парламента!

Весенне-летняя сессия парламента началась 1 февраля и закончилась 27 июля 2018 года и была предпоследней сессией нынешнего созыва парламента. В связи с этим, представляем итоги работы председателя парламента Республики Молдова Андриана Канду.

Как сообщает ТРИБУНА, в ходе этой сессии Андриан Канду был автором и соавтором 20 законодательных инициатив, из которых были приняты 3, находятся в процессе принятия – 13, а 4 находятся на стадии рассмотрения.

По данным официального сайта парламента, с начала года Канду побывал в шести командировках. В начале года он побывал с рабочим визитом в Копенгагене, Королевство Дания, потом в марте принял участие в торжественном заседании парламента Румынии по случаю юбилея Объединения Бессарабии с Румынией в Бухаресте, Румыния.

В апреле Канду принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам безопасности дорожного движения, а также в Глобальной парламентской конференции Парламентской сети Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые состоялись в Нью-Йорке и Вашингтоне в США.

После этого, в мае, он принял участие в Саммите председателей парламентов стран-членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле, Республика Турция.

В июне спикер побывал в двух командировках: принял участие в II Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентской региональной компоненты, безопасного сотрудничества и развития взаимодействия с ЕС и НАТО», которая состоялась в Киеве, Украина, и участвовал в трехстороннем визите в Вашингтон спикеров парламентов Грузии, Республики Молдова и Украины.

Андриана Кептине