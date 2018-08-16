15 сентября в Молдове пройдет Всемирный день чистоты

Республика Молдова присоединяется к Всемирному дню чистоты, таким образом, 15 сентября, одновременно с 150 государствами мира, в стране будут проведены экологические акции. Общественное движение „Hai, Moldova!” представила в среду, 15 августа, в ходе пресс-конференции информацию о данном мероприятии, которое должно состояться ровно через месяц. Организаторы заявили, что данная акция призвана повысить осведомленность о необходимости сортировки и переработки отходов, передает IPN.

Координатор „Hai, Moldova!” Таисия Каменщик сказала, что для участия в акции по благоустройству, каждый волонтер должен зарегистрироваться на сайте haimoldova.md и заполнить анкету. Кроме того, любой гражданин может стать местным координатором, ответственным за мобилизацию сообщество для сбора отходов в ходе Всемирного дня чистоты, в сотрудничестве с местными органами власти, НПО, представителями бизнес-среды. Координатор призвала население принять активное участие в акции по благоустройству, которая будет проходить 15 сентября, начиная с 10.00. Волонтерам будут предоставлены перчатки и мешки.

Посольство США в Кишиневе, при поддержке которого будет организовано несколько тренингов, в ходе которых будут подготовлены местные координаторы, является одним из сторонников акции. „Участие граждан важно для любой кампании. И мы считаем, что тот факт, что молодежь Молдовы вовлекается в этот проект, является очень важным, потому что будущее принадлежит им”, - заявил атташе по культуре посольства Джонатан Вольфингтон.

Представительница мусорообрабатывающей компании Влада Балика отметила, что все отходы, собранные в стране в Всемирный день чистоты будут отсортированы на сортировочной фабрике в муниципии Кишиневе. По ее словам, большинство отходов, собранных в Кишиневе, являются неорганического происхождения, и речь идет о пластиковых упаковках, которые не разлагаются и превращаются в загрязнителя.

Каждый человек должен сортировать отходы. „Сортировка-это очень небольшой шаг во всем процессе утилизации отходов, но сортировка должна начинаться у нас дома. Каждый должен сортировать по крайней мере по две фракции – жидкую фракцию, которая биодеградирует, органическая масса и сухая фракция из упаковки”, - отметила Влада-Балика.

„Hai Moldova” совместно с другими общественными объединениями и неправительственными организациями является частью команды „Lets Do It World”, кампании по уборке, организованной одновременно в более чем 150 странах, включая Республику Молдова. World Cleanup Day начнется 15 сентября в 10.00 в Новой Зеландии, а волна акций по уборке будет следовать за солнцем через 24 часовых пояса, и завершится спустя 36 часов на Гавайях.