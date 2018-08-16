Алексей Тулбуре: "Амнистия капитала - не реформа, а отмывание денег"

«Пакет законов о бюджетно-налоговой реформе и амнистии капитала, одобренный в последние дни работы парламента Молдовы, - это не реформа, а отмывание денег», - считает директор Института устной истории Молдовы Алексей Тулбуре.

Как сообщает агентство «ИНФОТАГ», в эфире бельцкому телеканалу «БТВ» Тулбуре сказал, что, подписав эти документы, президент РМ Игорь Додон «стал соучастником кражи века».

«Я вообще полагаю, что Додон – в доле. Пусть подает на меня за это в суд. Вся верхушка Партии социалистов участвует в различных схемах. Там есть «зацементированные» определенные соглашения между ДПМ и ПСРМ. Потому ПСРМ не может выйти из этой преступной круговой поруки», - сказал Тулбуре.

По его мнению, институт президента «давно захвачен и действует по указке лидера ДПМ Влада Плахотнюка».

«Додон – абсолютно безотказная институция, которая продвигает нужные Плахотнюку и власти решения. Президент уже не в первый раз подставляет ПСРМ, потому его коллегам приходится постоянно выкручиваться и лгать. Так произошло со смешанной системой выборов, когда социалисты сначала были категорически против нее, а потом внезапно стали категорически «за».

Сейчас наблюдается похожая ситуация: в парламенте фракция ПСРМ бойкотирует голосование, а позднее Додон и вся верхушка ПСРМ буквально «переобувается в воздухе» и начинает говорить, «а нам это нужно» (пакет законов «Об амнистии капиталов» - «И.»). И как результата Додон подписывает пакет законов, проголосованный исключительно демократами Плахотнюка», - обратил внимание Тулбуре.