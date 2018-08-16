Программа визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Молдову пока не утверждена

Программа визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Молдову пока не утверждена. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом сообщил «Независимой газете» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

«В СМИ прозвучали идеи властей РМ пригласить патриарха посетить тот или иной регион страны, в частности, Гагаузию. В настоящее время конкретные сроки и программа визита патриарха не утверждены, а детали визита еще прорабатываются», - сказал священнослужитель.

По его словам, не решен вопрос и с участием патриарха Кирилла в кишиневской сессии Всемирного Конгресса семей 14-16 сентября.

«Можно только сказать, что в ходе всех своих визитов патриарх обязательно встречается с представителями властей, совершает богослужения. Представителей Русской православной церкви в Молдове всегда встречают очень гостеприимно», – подчеркнул Волков.

Ранее президент Игорь Додон сообщил, что визит Патриарха Кирилла состоится в середине сентября, и он примет участие во Всемирном Конгрессе семей. Додон также предложил, чтобы Патриарх Кирилл посетил Гагаузию и принял участие в освящении места и заложение первого камня в основание новой церкви в честь Сергия Радонежского, которая будет построена в Кишинёве.

Патриарх Кирилл дважды побывал с патриаршими визитами в РМ - в октябре 2011 г. и в сентябре 2013 г. В марте 2017 г. он принял Додона в своей резиденции в Переделкине, а в декабре – в московском Свято-Даниловом монастыре. Во время последней встречи Додон попросил главу РПЦ, чтобы тот посетил Молдову.