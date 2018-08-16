Дорогое образование: сколько стоит собрать ребенка в школу в Молдове

Август - тяжелая пора для родителей. Ведь в этот период нужно подготовить ребенка к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется родителям на одного ребенка.

До начала учебного года осталось меньше месяца. Поэтому многие родители уже начали покупать все необходимое для школы — канцтовары, портфели и одежду. Как часто бывает, реализаторы в сезон продаж завышают цены. В связи с этим родителям придется вынуть из кошелька кругленькую сумму.

Корреспондент Sputnik Молдова составил список всего необходимого для учеников и подсчитал, во сколько это обойдется.

Школьная форма

Покупка одежды станет головной болью для многих родителей. Чтобы найти подходящую, придется пройти не один рынок или же пошить ее на заказ. По ценам такой расклад — из материала попроще форма обойдется от 400 до 600 леев, из более качественных тканей форма может стоить от 700 леев и выше.

Школьная форма — это не только одежда, но и обувь. Цены на туфли для мальчиков и девочек составляют от 500 до 700 леев.

Портфель

Покупая портфель, родителям тоже придется раскошелиться. Цены на этот реквизит варьируют от 250 и до 2000 леев. Дело в том, что в магазинах и на рынках предлагают самые разные модели портфелей, в том числе и со всякими "наворотами". Часто дети не могут устоять перед портфелем с изображением любимого героя мультфильма или футболиста, и родителям приходится идти на уступки, выкладывая большую сумму.

Канцтовары

Тетради, ручки и другие канцтовары также не дешевы. Более экономные родители умудряются уложиться в сумму не более 300 леев. В зависимости от количества необходимого и его "навороченности", эта цена может заметно возрасти.

Многие отмечают, что детям стоит брать реквизиты попроще, чтобы на уроках они были заняты изучаемым предметом, а не дизайном ручки или линейки.

Спортивный костюм

Помимо школьной формы ребенку понадобится спортивный костюм для уроков физкультуры. Спортивный костюм для первоклашек стоит до 400 леев. Цена на кроссовки — от 250 леев и может доходить до тысячи леев.

Таким образом, подготовка ребенка к школе будет стоить родителям порядка трех-четырех тысяч леев: и это еще экономный вариант! Ранее власти объявили, что семьи, испытывающие материальные сложности и имеющие детей школьного возраста, получат помощь в размере 700 леев